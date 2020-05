PVA TEPLA - Kurssprung nach Zahlen

PVA TePla AG - WKN: 746100 - ISIN: DE0007461006 - Kurs: 10,400 € (XETRA)Stabiler Geschäftsbetrieb und Ergebnissteigerung in Q1/2020Umsatz trotz Einschränkungen aufgrund Covid-19 mit 26,4 Mio. EUR nahezu auf VorjahresniveauBruttomarge deutlich verbessert auf 30 %EBITDA verbessert um 6 % auf 2,5 Mio. EUREigenkapitalquote stabil bei 31,7 %Solide Liquidität ermöglicht Handlungsspielraum

Quelle: Guidants News

Die Aktie von PVA Tepla markierte im März 2018 ein Hoch bei 18,15 EUR. Im Juli 2018 scheiterte sie an diesem Hoch und schwenkte danach in eine Seitwärtsbewegung innerhalb eines symmetrischen Dreiecks ein. Am 09. März fiel der Wert aus dem Dreieck nach unten raus und erreichte schon am 19. März das Ziel aus diesem Dreieck. Damit testete die Aktie auch die wichtige Unterstützung bei 5,48 EUR.

Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat alle Premium-Services nutzen. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PRO testen!

Seitdem erholt sich der Wert deutlich. Nach den heutigen Zahlen kommt es zu einem Freudensprung. Die Aktie steigt über 10 % an und notiert damit nun wieder fast an der Unterkante des Dreiecks, die in der laufenden Woche bei ca. 10,94 EUR verläuft. Bei 11,18 EUR liegt das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab Januar 2020.

Gewinne mitnehmen?

Die Aktie von PVA Tepla steht vor hohen Hürden. Im Widerstandsbereich um 10,94-11,16 EUR könnte die Erholung deutlich eingebremst werden und es könnte zu größeren Gewinnmitnahmen kommen. Im schlimmsten Fall startet sogar eine neue Abwärtsbewegung in Richtung 5,68-5,48 EUR. Erst mit einem Ausbruch über 11,18 EUR ergäbe sich neues Rallypotenzial. Gewinne in Richtung 16,50 EUR wären dann möglich.

Zusätzlich lesenswert:

COMMERZBANK - Auf verlorenem Posten (Big Picture)

SIEMENS - Gewinn bricht ein, Prognose zurückgezogen

BECHTLE - Fast am Allzeithoch angekommen

PVA TePla - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)