Q4 bringt eine Reihe von Produkten für die ESG-Kommunikation auf den Markt

Neue Angebote sind ein erster Schritt zur Schaffung eines klaren ESG-Kommunikationskanals zwischen allen Akteuren der Kapitalmärkte

Q4 Inc. (Q4), eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, kündigte die erste Phase neuer Produkte an, mit denen börsennotierte Unternehmen die Bereitstellung von Informationen über ihre Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) standardisieren können.

Angesichts umfangreicher Datenerhebungen, eines erhöhten Anlegerinteresses und zunehmender aufsichtsrechtlicher Auflagen im Bereich der ESG-Offenlegung stehen börsennotierte Unternehmen vor der Frage, in welcher Form und mit welchem Inhalt sie ihre Programme für soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit am besten kommunizieren sollten. In ähnlicher Weise stehen Anleger vor der Aufgabe, die riesige Menge an ESG-relevanten Informationen zu filtern, die für ihre Anlagekriterien entscheidend sind. Q4 hat im Rahmen seines grundlegenden Engagements für ESG, sowohl als Organisation als auch im Namen seiner Kunden, das erste von mehreren neuen Angeboten eingeführt, die es börsennotierten Unternehmen ermöglichen, ihre ESG-Strategie in einem Format zu kommunizieren, das für Investoren einfacher zu konsumieren ist.

In enger Zusammenarbeit mit seinen führenden Kunden hat Q4 eine Reihe branchenspezifischer Best-Practice-Vorlagen für Unternehmenswebsites und virtuelle ESG-Investorentage entwickelt. Das Angebot der Q4 ESG-Website umfasst sowohl eine einseitige als auch eine vierseitige Vorlage. Diese Vorlagen können direkt in bestehende Websites für Investorbeziehungen und Unternehmen integriert oder als unabhängige Inhalte eingestellt werden, um Investoren proaktiv mit der Politik und den Initiativen in Bezug auf soziale Verantwortung des Unternehmens vertraut zu machen.

Neben den ESG-Webseiten hat Q4 seine marktführende Technologie und sein erstklassiges Fachwissen im Bereich virtueller Veranstaltungen kombiniert, um börsennotierte Unternehmen dabei zu unterstützen, überzeugende virtuelle Investorenveranstaltungen mit Schwerpunkt auf ESG zu durchzuführen. Q4 nutzt die Erkenntnisse und Best Practices von Veranstaltungsexperten, die jährlich mehr als 4.000 Events durchführen, und ermöglicht es Unternehmen auf diese Weise, ihren Investoren mittels Video-Streaming, Multimedia und Markenkonsolen ihre ESG-Strategie nahe zu bringen.

„Q4 hat erkannt, wie wichtig ESG für alle Stakeholder ist, und freut sich darauf, die großen Mengen der gesammelten Informationen zu rationalisieren und zu standardisieren und sie dem Markt in klarer und nutzbarer Form zur Verfügung zu stellen“, so Darrell Heaps, CEO von Q4. „Mit dem Ziel, die Zweifel im Hinblick darauf zu beseitigen, wie und was zu kommunizieren ist, erstellen wir Vorlagen, die die wichtigsten ESG-Komponenten eines jeden öffentlichen Unternehmens widerspiegeln. Wir sind überzeugt, dass dies letztendlich den Investoren das Auffinden, die Bewertung und den Vergleich dieser Informationen über verschiedene Anlagen hinweg erleichtern und gleichzeitig den Emittenten helfen wird, die richtigen Investoren zu gewinnen.“

Mit Blick auf die Zukunft plant Q4, in den kommenden Quartalen weitere innovative ESG-Lösungen zu dieser Produktreihe einzuführen, um diesen Kommunikationskanal zwischen börsennotierten Unternehmen und den Kapitalmärkten weiter zu vertiefen.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (Q4) ist ein führender Anbieter von Kommunikationsplattformen für die Kapitalmärkte, der die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf gegenseitige Begegnungen, Kommunikation und den Umgang miteinander treffen. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.400 börsennotierte Unternehmen, darunter 50 % der im S&P 500 vertretenen Firmen. Q4 unterhält den Hauptsitz in Toronto sowie Niederlassungen in New York und London.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://go.q4inc.com/l/314951/2021-08-03/gcd5h

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210804005951/de/

Medienkontakt



Karen Greene | Q4, Inc. | karen.greene@q4inc.com