Q4 gibt strategische Partnerschaft mit Rose & Company bekannt, die börsennotierten Unternehmen neue Lösungen für den Zugang zu Investoren bringen soll

Branchenführer wollen börsennotierte Unternehmen dabei unterstützen, das Engagement der Anleger zu erhöhen, nachdem der traditionelle Firmenzugangsdienst deutlich zurückgegangen ist.

Q4 Inc. (Q4), ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Lösungen für Investor Relations, und Rose & Company (Rose & Co), das branchenführende strategische Investor-Relations-Beratungsunternehmen, kündigten heute eine exklusive Partnerschaft an, mit der die profunde Kapitalmarkterfahrung und die nachweislichen Erfolge des einzigartigen Investor Access Service von Rose & Co mit der marktführenden IR-Plattform von Q4 zusammengeführt werden sollen. Gemeinsam werden sich Q4 und Rose & Co darauf konzentrieren, börsennotierte Unternehmen dabei zu unterstützen, institutionelle Anleger durch einen kontinuierlichen Vertriebs- und Marketingprozess sowohl anzusprechen als sich auch direkt mit ihnen zu befassen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

“Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Rose & Co, die unseren Kunden die Vorteile der umfangreichen Kapitalmarkt- und Verkaufserfahrungen von Rose & Co erschließen wird”, sagte Darrell Heaps, CEO von Q4. “In einer Welt, in der IR-Teams vor der Aufgabe stehen, mit immer weniger Mitteln immer mehr zu leisten, bietet diese Partnerschaft einen erheblichen strategischen Wert und einen Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden, denn damit verfügen sie über die nötige Technologie und Fachkompetenz, um qualitativ hochwertige Investoren effektiv anzusprechen und direkt zu binden.”

“Q4 bietet die branchenweit besten Produkte und Dienstleistungen für Investor-Relations-Fachleute, und wir freuen uns darauf, deren Fähigkeit zu erweitern, börsennotierte Unternehmen dabei zu unterstützen, mit dem am besten geeigneten Publikum von institutionellen Anlegern in Kontakt zu treten”, sagte Simon Rose, CEO von Rose & Co. “Die Partnerschaft vereint die Stärken zweier Branchenführer und bietet die einzige durchgängige Lösung für börsennotierte Unternehmen, um ihren IR-Workflow zu steuern, die gewünschte Aktionärszielgruppe anzusprechen und direkt mit den leitenden Entscheidungsträgern bei institutionellen Vermögensverwaltern auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.”

Die Partnerschaft zwischen Q4 und Rose & Co wurde ins Leben gerufen, um dem Bedarf der öffentlichen Unternehmen an einer effizienten und direkten Zusammenarbeit mit der Käuferseite gerecht zu werden. Durch die Kombination eines gut durchdachten, proaktiven Investorenzugangs mit innovativer Technologie werden IR-Teams und Führungskräfte künftig besser in der Lage sein, sich Zugang zu qualitativ hochwertigen institutionellen Investoren zu verschaffen und produktive laufende Beziehungen zu aktuellen und potenziellen Aktionären zu festigen. Die weitere Zusammenarbeit zwischen den Partnern wird sich auf die Bedürfnisse der börsennotierten Unternehmen im Hinblick auf den Zugang zu Investoren und auf die Produkte konzentrieren, die erforderlich sind, um auf den sich ständig verändernden Kapitalmärkten wettbewerbsfähig zu sein.

Über Q4 Inc.

Q4 ist ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Lösungen für Investor Relations, der sich der Aufgabe verschrieben hat, gemeinsam mit seinen Kunden ihre strategischen IR-Ziele zu erreichen. Durch ein erstklassiges Kundenerlebnis und ein innovatives IR-Technologieangebot ist Q4 ein zuverlässiger Partner von mehr als 2.000 der weltweit größten Marken. Mit dem umfassenden Q4-Portfolio an IR-Kommunikations- und -Intelligenzlösungen, das auf einem branchenführenden Kundenerlebnismodell aufbaut, können die Kunden wirkungsvolle und strategische IR-Programme entwickeln. Q4 hat Niederlassungen in New York, Toronto, Kopenhagen und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.q4inc.com.

Über Rose & Company

Rose & Company ist eine strategische Beratungsfirma, die ihre Kunden bei der erfolgreichen Navigation auf den globalen Kapitalmärkten unterstützt. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Strategien zur Verbesserung ihrer Präsenz auf zunehmend globalisierten und komplexen Kapitalmärkten zu evaluieren, zu definieren und umzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.roseandco.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

