Q4 hilft börsennotierten Unternehmen und Investmentgesellschaften beim Koordinieren und Informieren ihrer Teams

Neue Abonnements für firmeninterne Town-Hall-Veranstaltungen helfen, mobil bzw. hybrid arbeitende Mitarbeiter zusammenzubringen

Q4 Inc. wird Aktiengesellschaften, Buy-Side- und Sell-Side-Firmen mithilfe seiner einzigartigen Expertise in der Durchführung von geschäftskritischen virtuellen Veranstaltungen dabei helfen, unter einer weit verstreuten Belegschaft für Transparenz, Vertrauen und Begeisterung zu sorgen.

Angesichts des fundamentalen Umbruchs bei den Arbeitsmodellen, die den Mitarbeitern mehr Flexibilität geben, da sie mobil oder auch in hybrider Form arbeiten können, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen aller Branche eine starke interne Kommunikationsplattform für weltweit verteilte Teams unterhalten. Gleichzeitig setzen Unternehmen verstärkt auf eine tragfähige Arbeitsumgebung und starke Unternehmenskultur, da sie eine erfolgreiche Umsetzung von Richtlinien und Programmen für ESG anstreben.

Die neuen Abonnements von Q4 für firmeninterne Town-Hall-Veranstaltungen helfen den Kunden der Kapitalmärkte mit einer Kombination aus Technologie und einem erstklassigen durchgängigen Servicemodell bei der Kommunikation von Strategien und Best Practices, Bereitstellung vierteljährlicher Geschäftsanalysen, Veranstaltung von Verkaufsstarts und schließlich der Stärkung einer integrativen Kultur, die sie mit viel Kraft erarbeitet haben. Mit herausragender Expertise im Veranstaltungsmanagement nutzt Q4 marktführende und sichere Technologie für Audio, Videostreaming, Multimedia, Konferenzschaltungen und Websites, um Veranstaltungsoptionen angefangen bei kurzen vierteljährlichen Updates über videogestützte Q&A-Sitzungen bis hin zu einem konferenzähnlichen Erlebnis anzubieten.

„Mit der Durchführung von mehr als 4.000 Investorenveranstaltungen pro Jahr hilft Q4 dabei, 500.000 Investoren mit vierteljährlichen Updates, strategischen Neuigkeiten und Unternehmensinformationen zu versorgen“, sagte Darrell Heaps, CEO von Q4. „Da aktuell weit über 50 % der Unternehmen vor der Herausforderung stehen, ihre Mitarbeiter zusammenzuhalten und gut zu informieren, bauen wir unsere umfassenden Erfahrungen im Veranstaltungsmanagement weiter aus, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre internen Teams möglichst auf dem gleichen Stand zu halten.“

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (Q4) ist ein führender Anbieter von Kommunikationsplattformen für die Kapitalmärkte, der die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf gegenseitige Begegnungen, Kommunikation und den Umgang miteinander treffen. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.400 börsennotierte Unternehmen, darunter 50 % der im S&P 500 vertretenen Firmen. Q4 unterhält den Hauptsitz in Toronto sowie Niederlassungen in New York und London.

Weitere Informationen finden Sie unter https://go.q4inc.com/l/314951/2021-07-27/g8zhr

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210728005873/de/

Medienkontakt

Karen Greene | Q4, Inc. | karen.greene@q4inc.com