Q4 Inc. kündigt Teilnahme an bevorstehenden Veranstaltungen für Investoren an

Q4 Inc. (TSX:QFOR), eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, kündigt ihre Teilnahme an drei demnächst stattfindenden Investorenveranstaltungen an.

17. November 2021: Virtual Technology Conference von TD Securities

Darrell Heaps, Chief Executive Officer, und Ryan Levenberg, Chief Financial Officer, werden am 17. November virtuelle Investoren-Meetings abhalten und Informationen über das Unternehmen präsentieren. Die Präsentation wird als Webcast übertragen und steht zur Wiedergabe bereit auf der Investoren-Website von Q4 Investors.Q4inc.com.

1. Dezember 2021: 25th Annual Technology Conference von Credit Suisse

Darrell Heaps, Chief Executive Officer, und Ryan Levenberg, Chief Financial Officer, werden am 1. Dezember werden sowohl persönliche als auch virtuelle Investoren-Meetings abhalten und Informationen über das Unternehmen präsentieren. Die Präsentation wird als Webcast übertragen und steht zur Wiedergabe bereit auf der Investoren-Website von Q4 Investors.Q4inc.com.

9. Dezember 2021: Investoren-Podcast über INFOR

Darrell Heaps, Chief Executive Officer, wird per INFOR an einem Podcast teilnehmen, der einen Einblick in die langfristige Strategie von Q4 vermitteln und die Chancen aufzeigen soll, die das Unternehmen für die Zukunft sieht. Diese reine Audio-Veranstaltung wird auf der Investoren-Webseite von Q4 Investors.Q4inc.com zur Verfügung stehen.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) ist ein führender Anbieter von Kommunikationsplattformen für die Kapitalmärkte, der die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf gegenseitige Begegnungen, Kommunikation und den Umgang miteinander treffen. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mit seinen Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.500 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter 50 % der im S&P 500 vertretenen Firmen. Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen in New York und London. Erfahren Sie mehr unter q4inc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211105005799/de/

Investor Relations:

Matt Tractenberg, ir@q4inc.com

Medienanfragen:

Karen Greene, media@q4inc.com