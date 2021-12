Q4 Inc. präsentiert die nächste Generation von Investorenkonferenz-Funktionen für seine rasch wachsende Investmentbanking-Kundenbasis

Die neueste Version der marktführenden Plattform für Kapitalmarktveranstaltungen von Q4 bietet innovative Funktionen für die Registrierung und Planung von Meetings sowie ein verbessertes Meeting-Management

Q4 Inc. (TSX:QFOR) („Q4“ oder „das Unternehmen“), eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, gab heute die Einführung einer Reihe neuer Funktionen für seine Anfang des Jahres eingeführte Plattform Capital Markets Event („CME“) bekannt, die die Durchführung von virtuellen und persönlichen Veranstaltungen für von Investmentbanken veranstaltete Investorenkonferenzen ermöglicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211209005968/de/

Branded Event Registration (Graphic: Business Wire)

Seit 2020 verzeichnet Q4 eine beispiellose Nachfrage von Investmentbanken nach der Entwicklung, Ausrichtung und Durchführung von Investorenkonferenzen für ihre Buy-Side-Kunden. Seitdem hat Q4 Tausende von Marktteilnehmern auf Investorenkonferenzen, Reverse-Roadshows und Corporate Investor Days zusammengeführt und damit einen neuen Standard gesetzt, an dem alle anderen Kapitalmarkt- und Finanzdienstleistungsveranstaltungen gemessen werden. Auf der Grundlage seiner schnell wachsenden Präsenz auf dem Investmentbanking-Markt wird Q4 die CME-Plattform in Zusammenarbeit mit den Corporate-Access-Teams der weltweit führenden Investmentbanken weiter verbessern.

Die kürzlich hinzugefügten neuen Funktionen umfassen eine ausgefeilte Event-Registrierung, eine einfache Planung für Meetings jeder Größe, egal ob es sich um 1:1, 2:1 oder größere Gruppen-Meetings handelt, sowie Meeting-Management-Daten und -Analysen, die die Zugangsteams von Unternehmen dabei unterstützen, diese wichtigen Veranstaltungen erfolgreich zu planen und durchzuführen. Die neuen Funktionen sind in die Event-Plattform von Q4 eingebettet und über eine API in Zoom, Microsoft Teams und andere Technologien integriert, um allen Teilnehmern ein nahtloses Konferenzerlebnis zu ermöglichen.

Die neuen Funktionen bieten insbesondere eine neue Registrierungsfunktion, die es den Teilnehmern aus Unternehmen und Investoren ermöglicht, ihre Verfügbarkeit zu melden, und den Investoren die Möglichkeit gibt, festzulegen, mit welchen Unternehmensemittenten sie sich in der Reihenfolge ihrer Priorität treffen möchten und darüber hinaus, ob sie ein 1:1, 2:1 oder ein Treffen in einer größeren Gruppe bevorzugen. Diese Informationen werden direkt an das interne Terminplanungstool übermittelt, was die Terminplanung erheblich erleichtert und automatisch aktualisiert, falls sich die Verfügbarkeit der Teilnehmer ändert.

Darüber hinaus verfügt die Plattform über neue Funktionen, mit denen Besprechungsdetails mühelos hinzugefügt, bearbeitet und allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden können, so dass jeder sofort über die Art der Besprechung, die Teilnehmerinformationen und einfache Links für den Zugang zur Besprechung informiert ist.

Schließlich bietet dieses Upgrade wichtige Daten zur Terminplanung sowie zur Teilnahme an Sitzungen und Meetings, wodurch die Zugangsteams der Unternehmen in die Lage versetzt werden, festzustellen, welche Unternehmensemittenten und Investoren möglicherweise zusätzliche Meetings benötigen, um sich intensiver auszutauschen, und auf welche sie sich vorrangig konzentrieren müssen.

„Beim Start unserer Plattform Capital Markets Events (CME) hatten wir die Vision, alle Kapitalmarktteilnehmer in ihrer Suche, Kommunikation und ihrem Engagement zusammenzubringen“, so Darrell Heaps, CEO von Q4. „Wir sind erfreut, die Möglichkeiten unserer Plattform zu erweitern und unseren Investmentbank-Kunden ein erweitertes Nutzungserlebnis zu bieten. Wir werden unsere sich rasch entwickelnde Lösung weiter mit neuen Funktionen ausstatten, da wir in der digitalen Transformation des Unternehmenszugangs, die alle Seiten der Kapitalmärkte miteinander verbindet, führend sind.“

Um mehr über die Q4 CME-Plattform zu erfahren, klicken Sie hier.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (Q4) ist ein führender Anbieter von Kommunikationsplattformen für die Kapitalmärkte, der die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf gegenseitige Begegnungen, Kommunikation und den Umgang miteinander treffen. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mit seinen Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen und erstklassige Investmentbanken. Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen in New York und London.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.q4inc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211209005968/de/

Medienanfragen:

Karen Greene media@q4inc.com

IR-Anfragen:

Matt Tractenberg ir@q4inc.com