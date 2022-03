Q4 Inc. veröffentlicht die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021

)

Wichtige Leistungsindikatoren

In dieser Pressemitteilung werden unter anderem die Kennzahlen „Annual Recurring Revenue“ bzw. „ARR“ und „Average Revenue Per Account“ bzw. „ARPA“ verwendet. Hierbei handelt es sich um wichtige Leistungskennzahlen, die uns helfen, unser Geschäft zu bewerten, unsere Performance zu messen, Trends zu erkennen, die sich auf unser Geschäft auswirken, Geschäftspläne zu erstellen und strategische Entscheidungen zu treffen. Unsere wichtigsten Leistungskennzahlen können auf eine andere Art berechnet werden als ähnlich lautende Leistungskennzahlen, die andere Unternehmen verwenden. Die Definitionen dieser wichtigen Leistungskennzahlen finden Sie unter der Überschrift „Key Performance Indicators“ in den Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung für das Quartal und das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2021 bzw. 2020.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf unsere künftigen Finanzprognosen und erwarteten Ereignisse oder Ergebnisse beziehen und Informationen enthalten zu unserer Finanzlage, Geschäftstätigkeit, Geschäftsstrategie, Wachstumsstrategien, Budgets, Betriebsabläufe, Geschäftsergebnisse, Steuern, Dividendenpolitik, Pläne und Ziele sowie unserer Fähigkeit, Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen, die grundsätzlich prädiktiver Natur sind und sich auf zukünftige Ereignisse oder Bedingungen beziehen oder von diesen abhängig sind, anhand von Wörtern wie „erwarten“, „fortsetzen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „planen“, „glauben“, „budgetieren“, „schätzen“, „prognostizieren“, „vorhersehen“, „annähernd“, „abzielen“ oder negativen Varianten dieser oder ähnlicher Wörter und/oder von Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“ erkannt werden. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände dar.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf unseren Überzeugungen, Schätzungen und Annahmen auf der Grundlage unserer Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig halten. Trotz des sorgfältigen Verfahrens bei der Erstellung und Überprüfung von zukunftsgerichteten Informationen kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass sich die zugrunde liegenden Überzeugungen, Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Zu den Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, gehören unsere Fähigkeit, weiterhin in die Infrastruktur zu investieren, um unser Wachstum und unsere Markenbekanntheit zu fördern, unsere Fähigkeit, unsere technologische Infrastruktur und die Funktionen unserer Plattform zu pflegen und zu verbessern, unsere Fähigkeit, neue Produkte zu entwickeln und zu implementieren, unsere Fähigkeit, Wachstumschancen wahrzunehmen und unsere Wachstumsstrategie umzusetzen, unsere Fähigkeit, unseren Marktanteil auszubauen und in neue Regionen zu expandieren, der adressierbare Markt für unsere Produkte, unsere Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu binden, unsere Fähigkeit, bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen und die Nutzung unserer Plattform und Produkte durch unsere Kunden zu erweitern, unsere Fähigkeit, bestehende Beziehungen zu unseren derzeitigen Dienstleistern, Zulieferern, Vertriebspartnern und anderen Drittparteien zu ähnlichen Bedingungen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere geografische Reichweite zu erhalten und zu vergrößern, unsere Fähigkeit, unsere Expansionspläne zu verwirklichen, unsere Fähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten, die Auswirkungen von Wettbewerb, die erfolgreiche Integration zukünftiger Übernahmen, Veränderungen und Trends in unserer Branche oder der globalen Wirtschaft, Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards sowie das Nichteintreten der nachstehenden Risiken und Unwägbarkeiten.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf einer Reihe von Meinungen, Schätzungen und Annahmen, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen für angemessen und vernünftig hielten. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, unter anderem den Risikofaktoren, die beschrieben werden unter „Summary of Factors Affecting our Performance“ und „Financial Instruments and Other Instruments“ dieser Management's Discussion and Analysis, im Abschnitt „Risk Factors“ des definitiven Prospekts vom 22. Oktober 2021 und im „Annual Information Form“ für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2021, das bis zum 31. März 2022 eingereicht wird und in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar ist.

Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, oder sollten sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Die genannten Meinungen, Schätzungen oder Annahmen werden im Abschnitt „Summary of Factors Affecting our Performance“ detailliert beschrieben und sollten von potenziellen Investoren sorgfältig geprüft werden.

Obwohl wir versucht haben, wichtige Risikofaktoren zu benennen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von zukunftsgerichteten Informationen abweichen, könnten weitere Risikofaktoren bestehen, die uns derzeit nicht bekannt sind oder von uns nicht als wesentlich betrachtet werden, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann zukünftige Ergebnisse garantieren. Aus diesen Gründen sollten zukunftsgerichtete Informationen, die den Informationsstand am Tag der Veröffentlichung widerspiegeln, nicht als verlässliche Informationen behandelt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung (oder zu einem sonstigen angegebenen Zeitpunkt) dar und unterliegen Änderungen und Entwicklungen, die nach diesem Datum eintreten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat das Unternehmen keinerlei Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weitere Informationen zu Q4 sind verfügbar auf SEDAR unter www.sedar.com im Profil des Unternehmens.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mit Hilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Events, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen, darunter 50 Prozent der im S&P 500 vertretenen Firmen. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Nähere Informationen unter q4inc.com.

_____________________

1 Der jährliche wiederkehrende Umsatz bzw. Annual Recurring Revenue (ARR) ist ein wichtiger Leistungsindikator. Siehe auch „Wichtige Leistungsindikatoren“.

2 Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Siehe auch „Nicht-IFRS-Kennzahlen und Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen“.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

