Q4 kündigt offizielle Einführung der innovativen Lösung „Capital Markets Events“ an, mit der sich Akteure an den Kapitalmärkten vernetzen können

Q4 Inc. („Q4“ bzw. „das Unternehmen“), eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, meldete heute, dass das Unternehmen nach einer erfolgreichen Testphase seine Lösung Capital Markets Events („CME“) offiziell auf dem Markt eingeführt hat. Mit dieser Lösung können sich Aktiengesellschaften, Investoren und Investmentbanken weltweit auf effiziente, effektive Weise miteinander vernetzen.

Die Vernetzung aller Akteure an den Kapitalmärkten erfordert in der heutigen Welt ein neuartiges Konzept statt herkömmlicher persönlicher Zusammenkünfte von Investoren und Managementvertretern von Aktiengesellschaften. Betrachtet man Homeoffice- und Hybrid-Arbeitsplätze, gekürzte Reisebudgets und die Vorteile der höheren Produktivität, die sich aus der verringerten Zahl von Geschäftsreisen ergeben, stehen Unternehmen und Investoren heute vor besonderen Herausforderungen, wenn es gilt, herkömmliche Präsenzveranstaltungen auszurichten bzw. an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Darüber hinaus stellen Veranstalter oft fest, dass es ohne eine benutzerfreundliche Veranstaltungsplattform ziemlich schwierig sein kann, eine für alle Teilnehmer wertvolle, bereichernde Veranstaltung durchzuführen, die deren Anforderungen unabhängig von ihrem Standort erfüllt.

Die Lösung Q4 CME, die auf der Technologieplattform von Q4 bereitgestellt wird, ermöglicht es Kunden auf der Käufer- und Verkäuferseite, ansprechende digitale Formate für komplexe virtuelle und hybride Investorenveranstaltungen wie beispielsweise Investorenkonferenzen, Informationsveranstaltungen, virtuelle Bustouren, Reverse-Roadshows und persönliche Einzelgespräche in großem Umfang zu schaffen, zu verwalten und bereitzustellen. Diese Angebote umfassen Videoproduktionen in Fernsehqualität, Konferenzpläne einschließlich verschiedener Präsentationstypen, Breakout-Räume und virtuelles Networking. Klicken Sie hier, um eine Videovorschau der verschiedenen Formate von Q4 CME anzuzeigen.

„Wir von Q4 verfolgen die Vision, alle Akteure an den Kapitalmärkten zur Begegnung, Kommunikation und Kontaktpflege miteinander nahtlos zu vernetzen. Wir freuen uns, eine qualitativ hochwertige Lösung anbieten zu können, welche die Durchführung herkömmlicher Präsenzveranstaltungen in einer virtuellen oder hybriden Umgebung ermöglicht,“ so Darrell Heaps, CEO von Q4 Inc. „Wir planen, den Funktionsumfang unserer Plattform künftig noch zu erweitern, indem wir Produkte für die Verwaltung von umfassenden Workflows für Corporate Access, das Transaktionsmanagement und das Research Management anbieten.“

Weitere Informationen über die Lösung Q4 CME finden Sie hier.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (Q4) ist ein führender Anbieter von Kommunikationsplattformen für die Kapitalmärkte, der die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf gegenseitige Begegnungen, Kommunikation und den Umgang miteinander treffen. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.500 börsennotierte Unternehmen, darunter 50 Prozent der im S&P 500 vertretenen Firmen sowie führende Investmentbanken. Q4 hat seinen Sitz im kanadischen Toronto und betreibt Niederlassungen in New York und London.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.q4inc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210929005824/de/

Karen Greene

Q4 Inc.

media@q4inc.com