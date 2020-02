QIAGEN - Hut ab!

Qiagen N.V. - WKN: A2DKCH - ISIN: NL0012169213 - Kurs: 34,030 € (XETRA)

Wer noch eine Aktie sucht, an der das aktuelle Drama im Gesamtmarkt relativ spurlos vorüber gegangen ist, muss einen Blick auf die Qiagen-Aktie werfen. Diese befindet sich seit Anfang Januar in einer Erholung und konnte in dieser Woche sogar fast ein neues Hoch erreichen. Damit zeigt die Aktie relative Stärke und dies wiederum ist tendenziell positiv zu werten. Sollten sich die Käufer in den nächsten Wochen tatsächlich durchsetzen, könnten sogar neue Hochs jenseits von 40 EUR folgen.

Wir kommen an dieser Stelle jedoch nicht um hin, auch über ein paar Risiken zu sprechen. Vor allen Dingen das Abwärtsgap Ende Dezember gibt uns zu denken. Aus charttechnischer Sicht könnte es sich bei der aktuellen Aufwärtsbewegung nämlich nur um eine bärische Flagge handeln. Sollte es aus dieser heraus zu einem Ausbruch nach unten kommen, müsste mit Abgaben auf 29 und eventuell sogar in Richtung 26 EUR gerechnet werden.

Qiagen Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)