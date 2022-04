QIAGEN - Man arbeitet an der Trendwende

Qiagen N.V. - WKN: A2DKCH - ISIN: NL0012169213 - Kurs: 42,400 € (XETRA)

Nach einem neuen Verlaufshoch bei 51,56 EUR brach die Aktie von Qiagen ab Dezember in einer steilen Verkaufswelle bis an die Unterstützung bei 38,05 EUR ein. Hier startete im März eine deutliche Gegenbewegung, die erst an der Widerstandsmarke bei 45,67 EUR scheiterte. In Kombination mit der Korrektur vom Januar bildet sich mit der seither laufenden Korrektur der Umriss einer bullischen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die mit einem Anstieg über 45,67 EUR aktiviert wäre.

Über 44,00 EUR hellt sich das Bild auf

Sollte die Aktie jetzt im Bereich von 41,16 EUR nach Norden drehen und im Anschluss den Widerstand bei 44,00 EUR überwinden, käme es zum erneuten Anstieg an die zentrale Widerstandsmarke bei 45,67 EUR. Dort verläuft auch die mittelfristige Abwärtstrendlinie. Ein Ausbruch über diesen Kreuzwiderstand könnte eine Kaufwelle in Richtung 49,84 EUR auslösen. Gleichzeitig wäre damit auch die SKS aktiviert.

Bricht der Wert dagegen auch unter die Unterstützung bei 41,16 EUR per Tagesschlusskurs ein, käme es zum zweiten Test der zentralen Supportmarke bei 38,05 EUR.

Charttechnisches Fazit: Nach einer Korrektur bis 41,16 EUR hätten die Bullen bei der Aktie von Qiagen die Chance eine bullische SKS auszubilden und mit einem Anstieg über 44,00 EUR den zentralen Widerstand bei 45,67 EUR anzulaufen.

Qiagen Chartanalyse (Tageschart)

