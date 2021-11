QIAGEN meldet starke Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2021

Q3 2021: Anstieg des Konzernumsatzes um 11% (+10% bei konstanten Wechselkursen, CER) auf $535 Mio. und bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie unverändert bei $0,58 ($0.58 CER) im Vergleich zu Q3 2020, beides deutlich über dem Ausblick

Der Umsatz ohne Bezug zu COVID-19 baut auf starken Trends des ersten Halbjahrs auf und stieg um 17% CER auf $376 Mio., während der Umsatz der Produktgruppen mit Bezug zu COVID-19 um 4% CER auf $159 Mio. sank





9M 2021: Anstieg des Konzernumsatzes um 28% (+25% CER) auf $1,67 Mrd. Umsatz ohne Bezug zu COVID-19 steigt um 27% CER auf 1,15 Mrd.: bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von $1,91 ($1,88 CER)





9M 2021: Anstieg des operativen Cashflow um 134% auf $441 Mio., Free Cash Flow steigt um 198% auf $302 Mio.





Gesamtjahr 2021: Anhebung der Prognose aufgrund stärker als erwartet ausgefallener Ergebnisse im dritten Quartal 2021, erwartetes Wachstum des Konzernumsatzes von mindestens 15% CER und bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von mindestens $2,48 CER



QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2021 bekannt.

Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2021 um 11% (+10% bei konstanten Wechselkursen, CER) auf $535 Mio. Er übertraf damit die Prognose, nach der sich der Umsatz (CER) auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums entwicklen würde, deutlich. Hauptfaktoren waren ein Umsatzanstieg (CER) um 48% bei den QuantiFERON-TB-Tests gegenüber dem dritten Quartal 2020 auf $79 Mio. und ein solides Wachstum bei DNA-Probenvorbereitungstechnologien. Positiv wirkte sich auch ein stärker als erwarteter Anstieg der Nachfrage bei COVID-19-Testlösungen aus. Der verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) betrug im dritten Quartal 2021 $0,57. Im Vorjahresquartal hatte er noch bei $ 0,07 gelegen. Der bereinigte, verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) betrug $0,58 ($0,58 CER), was über der Prognose von $0.52–0.53 CER lag und keine Veränderung gegenüber dem dritten Quartal 2020 darstellt.

„QIAGENs Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 bestätigen, dass unsere molekularen Testlösungen im Kerngeschäft weiter an Dynamik gewinnen, insbesondere Produktgruppen ohne Bezug zu COVID, die ein Wachstum von 17% CER verzeichneten“, so Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN N.V. „Wir sind auf dem besten Weg, unsere Umsatzziele für unsere fünf Wachstumssäulen in 2021 zu erreichen und gleichzeitig einen bedeutenden Meilenstein von mehr als 2 Milliarden US-Dollar Nettoumsatz zu überschreiten. Unsere bisherige Leistung im Jahr 2021 hat die Relevanz von QIAGEN auf dem Markt für molekulare Forschung und Tests unterstrichen. Wir sind bereit die volatilen Trends bei COVID-19-Tests anzugehen.“

Roland Sackers, Chief Financial Officer von QIAGEN N.V., sagte: „Wir haben unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2021 angehoben, um den über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des dritten Quartals 2021 Rechnung zu tragen. Mit dem Schub durch die COVID-19-Pandemienachfrage sowie der Dynamik in unseren Nicht-COVID-Produktgruppen machen wir erhebliche Fortschritte bei Initiativen zur Unterstützung der Geschäftsexpansion in den kommenden Jahren, auch dank unseres historisch hohen operativen Cashflows in Kombination mit einer Verpflichtung zu einer disziplinierten Kapitalallokation. Dies hat uns die Flexibilität gegeben, Investitionen zu tätigen, um unsere fünf Wachstumssäulen weiter zu beschleunigen und gleichzeitig die Renditen für die Aktionäre zu erhöhen, wie z.B. durch das kürzlich abgeschlossene Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100 Millionen US-Dollar.“

Die vollständige Pressemitteilung inkl. Tabellen erhalten Sie hier

Anlegerpräsentation und Telefonkonferenz

Für Donnerstag, den 4. November 2021, um 14:30 Uhr MEZ / 9:30 Uhr EDT ist eine Telefonkonferenz geplant. Die Telefonkonferenz kann auf dieser Website als Audio-Stream live mitverfolgt werden und ist danach als Aufzeichnung verfügbar. Eine Präsentation ist unter https://corporate.qiagen.com/investor-relations/events-and-presentations/default.aspx ab Donnerstag, den 4. November 2021, um 12:30 Uhr MEZ / 7:30 Uhr EDT verfügbar.

Verwendung der bereinigten Ergebnisse

QIAGEN berichtet die bereinigten Ergebnisse sowie die Ergebnisse unter konstanten Wechselkursen (CER) und andere Nicht-U.S.-GAAP-Kennzahlen (allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze), um tiefergehende Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu gewähren. Die Ergebnisse umfassen den bereinigten Konzernumsatz, das bereinigte Bruttoergebnis, den bereinigten Konzerngewinn, den bereinigten Bruttogewinn, den bereinigten Betriebsaufwand, das bereinigte operative Ergebnis, die bereinigte operative Marge, das bereinigten Konzernergebnis vor Steuern, die bereinigte Ertragsteuer, die bereinigte Steuerquote, das bereinigte EBITDA, den bereinigten Gewinn je Aktie, den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und den Free Cash Flow. Der Free Cash Flow berechnet sich aus dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Auszahlungen für Sachanlagen. Bereinigte Ergebnisse sollten als zusätzliche Information zu den berichteten Ergebnissen gesehen werden, die nach GAAP erstellt werden, jedoch nicht als Ersatz für diese gewertet werden. QIAGEN ist der Ansicht, dass bestimmte Bereinigungen für Sachverhalte vorgenommen werden sollten, die außerhalb der Kerngeschäftstätigkeit liegen, hohen periodischen Schwankungen unterliegen oder die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit denen der Mitbewerber oder mit früheren Geschäftsperioden beeinträchtigen. Darüber hinaus verwendet QIAGEN intern bei der Planung, Prognoseerstellung und Berichterstattung sowie zur Bewertung und Vergütung von Mitarbeitern Nicht-US-GAAP-Kennzahlen sowie auf konstanten Wechselkursen beruhende Finanzkennzahlen. Bei dem Vergleich der aktuellen Performance mit historischen operativen Ergebnissen, die durchgängig auf bereinigter Basis dargestellt werden, verwendet QIAGEN auch bereinigte Ergebnisse.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. September 2021 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter „Risikofaktoren“ in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211103006222/de/

John Gilardi

Vice President Corporate Communications and Investor Relations

+49 2103 29 1171 and +49 152 018 11711 and +1 240 686 2222 / john.gilardi@qiagen.com

Phoebe Loh

Senior Director Investor Relations

+49 2103 29 11457 / phoebe.loh@qiagen.com

Dr. Thomas Theuringer

Senior Director, Head of External Communications

+49 2103 29 11826 / thomas.theuringer@qiagen.com

Robert Reitze

Senior Manager Public Relations

+49 2103 29 11676 / robert.reitze@qiagen.com