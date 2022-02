QIAGEN - Reicht die Reaktion auf Quartalszahlen für eine Trendwende?

Qiagen N.V. - WKN: A2DKCH - ISIN: NL0012169213 - Kurs: 44,960 € (XETRA)

Qiagen übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,74 die Analystenschätzungen von $0,60. Umsatz mit $582 Mio. über den Erwartungen von $529 Mio. Quelle: Guidants News

Das letzte Quartal des Biotechnologieurgesteins Qiagen war stark und trug deutlich zum Gesamtjahresumsatz von 2,25 Mrd. USD bei. Dabei profitierte das Unternehmen nicht nur von der Nachfrage nach Covid-Tests, sondern konnte auch in den anderen Geschäftsbereichen wachsen. Allerdings wurde der Umsatzausblick für 2022 schon um rund 10 % auf den Bereich um 2 Mrd. USD reduziert.

Ausbruch aus Dreiecksformation beflügelt zusätzlich

Die Anleger stört dies heute nicht und sie kaufen die Qiagen-Aktie über die Oberseite einer Dreiecksformation und damit auch über die mittelfristige Aufwärtstrendlinie und den Widerstand bei 44,57 EUR zurück. Die nächste Hürde liegt nun bei 45,67 EUR und ein Kursziel des Dreiecksausbruches bei 46,50 EUR.

Sollte diese Zone auch überschritten werden, hätten die Bullen das Blatt gewendet und den Abwärtstrend der letzten Wochen gestoppt. Dann wäre oberhalb von 46,95 EUR auch die Barriere bei 49,84 EUR erreichbar.

Noch ist zu früh für Partystimmung

Allerdings wäre schon ein Rückfall in die Dreiecksformation - also ein Unterschreiten von 44,00 EUR - problematisch. Unterhalb von 43,00 EUR wäre dann der Anstieg der letzten Tage neutralisiert und so direkt ein Verkaufssignal aktiv. In der Folge könnte die Aktie dann doch noch die Abwärtsziele aus der letzten Analyse bei 41,00 und 38,05 EUR ansteuern.

Charttechnisches Fazit: Mit dem Ausbruch aus der Dreiecksformation haben die Bullen sich die Chance auf die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends erarbeitet. Damit dies aber gelingt, muss auch der Bereich um 45,67 EUR überwunden werden.

Qiagen Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Investmentdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)