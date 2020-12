QIAGEN unterstreicht innovatives Engagement für Nachhaltigkeit mit einem EUR 400 Mio. syndiziertem Kredit mit Nachhaltigkeitsbezug

Zinssatz ist an das Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG) Rating des Unternehmens gekoppelt

Transaktion wurde gut aufgenommen und von 11 Banken signifikant überzeichnet

QIAGEN spendet Margengewinne aus verbessertem ESG-Rating für nachhaltigkeitsbezogene Zwecke

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard QIA) gab heute den erfolgreichen Abschluss eines syndizierten revolvierenden Kredits über EUR 400 Mio. bekannt, deren Zinssatz an die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsperformance (ESG) des Unternehmens gekoppelt ist.

Die Vereinbarung macht QIAGEN zum ersten Anbieter von molekulardiagnostischen Lösungen mit einer in die Unternehmensfinanzierung integrierten Nachhaltigkeitskomponente. Sie unterstreicht QIAGENs Engagement für Mensch und Umwelt, indem sie finanzielle Anreize zur weiteren Integration von Nachhaltigkeit in alle Bereiche des Unternehmens schafft.

Der syndizierte Kredit hat eine Laufzeit von drei Jahren und kann von jedem Kreditgeber zwei Mal um ein Jahr verlängert werden. Sie ersetzt einen Kredit in gleicher Höhe, die bis Dezember 2021 läuft und für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich potenzieller Akquisitionen genutzt werden soll. Ein Faktor, der die Kreditmarge des neuen Kredits bestimmt, ist das Nachhaltigkeitsrating von QIAGEN, wie es von ISS-ESG vergeben wird. Diese unabhängige und hoch angesehene Agentur für Nachhaltigkeitsratings hat QIAGEN im Juli 2020 mit der Bestnote "Prime" ausgezeichnet.

"Unsere Mission, Verbesserungen im Leben möglich zu machen, schließt nachhaltige Geschäftspraktiken ein", sagte Roland Sackers, Finanzvorstand von QIAGEN. "Indem wir diese neue Kreditlinie an unser Nachhaltigkeitsrating koppeln, schaffen wir einen neuen Anreiz, Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen weiter zu fördern und zu verankern. Ein verbessertes ESG-Rating löst Zinsmargengewinne aus und QIAGEN wird das so eingesparte Geld für nachhaltige Zwecke spenden."

Der syndizierte Kredit wird von einer Gruppe von elf Kerngeschäftsbanken bereitgestellt. Die Syndizierung war deutlich überzeichnet. Die Deutsche Bank AG und die UniCredit Bank AG wurden als Koordinatoren mandatiert, wobei die Deutsche Bank AG als Documentation and Facility Agent und die UniCredit Bank AG als Nachhaltigkeitskoordinator fungierte.

