QIAGEN veröffentlicht starke vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2020

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt vorläufige Zahlen für Umsatz und bereinigtem Gewinn pro Aktie für das dritte Quartal 2020 bekannt.

Der Nettoumsatz stieg sowohl zu tatsächlichen Wechselkursen als auch zu konstanten Wechselkursen (constant exchange rates, CER) um 26% auf $481,3 Millionen von $382,7 Millionen im dritten Quartal 2019. Das Umsatzwachstum lag über dem Wert der am 13. Juli 2020 veröffentlichten Prognose, die für das dritte Quartal 2020 ein Plus von 16-21% CER in Aussicht gestellt hatte.

Das über den Erwartungen liegende Umsatzplus ist Ergebnis weiterhin sehr guter Nachfrage nach Produkten für COVID-19-Tests und auch einer deutlich besseren Entwicklung der Kundennachfrage in anderen Portfoliobereichen seit dem zweiten Quartal 2020. Der Umsatz mit Nicht-COVID-19-Produkten ging im Vergleich zum dritten Quartal 2019 auf CER-Basis um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zurück. So fiel etwa der Umsatz des QuantiFERON-TB-Tests zum Tuberkulose-Nachweis auf CER-Basis im Jahresvergleich um 20% auf etwa $53 Millionen. Im zweiten Quartal 2020 hatte der Rückgang noch bei 46% gelegen.

Der vorläufige bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) für das dritte Quartal 2020 lag bei etwa $0,58 auf CER-Basis und somit 61% über dem bereinigten Gewinn pro Aktie von $0,36 im dritten Quartal 2019 und am oberen Rand der ebenfalls am 13. Juli 2020 veröffentlichten Prognose eines bereinigten EPS von etwa $0,52-0,58 CER im dritten Quartal 2020.

Auf Basis der Wechselkurse am 30. September 2020 erwartet QIAGEN, dass Wechselkursschwankungen gegenüber dem US-Dollar (Berichtswährung) auf die Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 einen positiven Einfluss von weniger als einem Prozentpunkt auf den Nettoumsatz zu tatsächlichen Wechselkursen und weniger als $0,01 auf das bereinigte EPS haben werden.

Die Veröffentlichung der vollständigen Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2020 ist weiterhin für den 4. November und eine Telefonkonferenz für den 5. November 2020 terminiert.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.200 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, Markteinführungen, regulatorische Einreichungen, Kollaborationen, Märkte, Strategie, Steuern und operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter „Risikofaktoren“ in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

