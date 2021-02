QUALCOMM - Hat die Aktie ein Top ausgebildet?

QUALCOMM Inc. - WKN: 883121 - ISIN: US7475251036 - Kurs: 145,830 $ (NASDAQ)

Die Qualcomm-Aktie hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt. Am 18. März 2020 kostete die Aktie im Tief 58,00 USD. Am 30. Juli 2020 brach sie über ihr altes Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 100,12 USD nach oben aus. Anschließend kletterte sie bis 20. Januar 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 167,94 USD.

Nach einem kleinen Rücksetzer auf 152,69 USD scheiterte der Wert am 03. Februar 2021 am neuen Rekordhoch. Am Donnerstag stufte die Citigroup die Qualcomm-Aktie von Buy auf Neutral ab. Diese Abstufung war Auslöser für einen größeren Kursrückgang. Die Aktie eröffnete unter 152,69 USD und gab seitdem weiter nach. Damit hat der Wert am Donnerstag ein kleines Doppeltop vollendet.

Jetzt erst einmal abwärts?

Das Chartbild der Qualcomm-Aktie macht auf kurzfristige Sicht nach Vollendung einer Topformation einen bärischen Eindruck. In den nächsten Tagen könnte der Aktienkurs weiter unter Druck stehen. Abgaben in Richtung 132,42 bis 129,57 USD erscheinen möglich. Damit sich das Chartbild wieder aufhellt, müsste die Aktie zügig über 152,69 USD zurückkehren. Dann wäre ein Anstieg in Richtung 167,94 USD möglich.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)