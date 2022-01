Qualcomm: Mit diesen Technologien will das Unternehmen durchstarten!

Werbung

Einen Wandlungsprozess in der Wahrnehmung durchläuft Qualcomm. Als das Unternehmen am 16. November seinen Capital Markets Day abhielt, stellte CEO Amon einen von 100 Mrd. USD auf 700 Mrd. USD wachsenden adressierten Markt im nächsten Jahrzehnt in Aussicht. Sinkende Abhängigkeit durch breitere Aufstellung Dem Konzern kommt die Vernetzung von Maschinen, Autos und Alltagsgeräten sowie der Bedarf an Rechenpower zugute, sodass man sich auf eine breitere Basis stellt. Bisher wurde Qualcomm als Smartphone-Zulieferer wahrgenommen, der zudem eine höhere Abhängigkeit von Apple hat. Doch das ändert sich, denn die Erlöse mit dem iPhone-Anbieter reduzieren sich im QCT-Bereich auf einen niedrigen einstelligen Prozentsatz bis 2024. Neue Technologien soll für steigende Umsätze und Erlöse sorgen. Das KGV von Qualcomm beträgt 18. Qualcomm will Intel-Chips bei PCs ablösen Derzeit dominieren x86-Prozessoren bei PCs. Darauf ist Intel fokussiert. Doch mit Apple hat ein erster großer Anbieter auf die ARM-Architektur geschwenkt. Mit der ARM-Architektur will auch Qualcomm bei PC-Chips angreifen und damit einen Technologieumstieg herbeiführen sowie einen neuen Markt adressieren, wo man bisher gar nicht vertreten ist. Auf der CES bezeichnete Qualcomm-CEO Amon diesen Umstieg als „unausweichlich“. Chips auf ARM-Basis sollen bei Energieeinsparung und -effizienz für Maßstäbe sorgen. Qualcomm will binnen ca. neun Monaten die ersten Samples der neuen CPUs an seine Windows-Partner liefern. Vernetztes Robo-Auto bietet 8 Mrd. USD-Umsatzchance Qualcomm hat den Plan die Erlöse mit Automotive-Anwendungen auf 3,5 Mrd. USD in fünf Jahren und 8 Mrd. USD binnen zehn Jahren zu steigern. General Motors wird der erste OEM sein, welcher die Snapdragon Ride Plattform für fortschrittliche Assistenz verwendet. Eingesetzt wird er ab 2023 im Cadillac LYRIQ und CELESTIQ. Das System wird das freihändige Fahren auf Landstraßen sowie Autobahnen ermöglichen. Damit wären 95% der Straßen in den USA und Kanada abgedeckt. Die Snapdragon Automotive Cockpit-Plattform für virtuelle Cockpits wird in neuen Fahrzeugen von Volvo und Honda eingesetzt. Schließlich wird noch an der digitalen Kabine – einer Suite an Cloud-vernetzten Plattformen – gearbeitet, sodass sich E-Spiegel, Bildschirme am Dachhimmel, fortschrittliche Fahrerassistenz, 5G-Vernetzung sowie Soundzonen realisieren lassen. Interesse daran haben Renault, BMW sowie General Motors. Die Orderpipeline im Automotive-Bereich liegt bei 13 Mrd. USD. Qualcomm stellt das technologische Ticket zum Metaverse bereit Das Metaverse – eine digitale Parallelwelt – kann die nächste große Computer Technologie werden, weshalb sich u.a. Facebook in Meta Platforms umbenannte und darauf abzielt. Qualcomm positioniert sich als Zulieferer von Chips für die Zugangsgeräte. Das sind Augmented Reality und Virtual Reality-Brillen. Aktuell stattet Qualcomm die Oculus Quest 2 von Meta Platforms und die Ray-Ban Stories aus. Eine neue Partnerschaft ging Qualcomm mit Microsoft ein. Qualcomm wird individualisierte Snapdragon-Chips für Augmented Reality bereitstellen, die in einer neuen, leichten Datenbrille von Microsoft zum Einsatz kommen. Zudem hat Qualcomm die nächste Chipgeneration präsentiert, die 5G und viel Rechenpower für die Brillen kombiniert. Die Qualcomm-Chips sind das Ticket ins Metaverse. Eine stark zunehmende Penetration von Metaverse-Zugangsgeräten wird das Chipgeschäft von Qualcomm antreiben. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Qualcomm Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann. Auf den Basiswert Qualcomm Inc. stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 109,4866 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 109,4866 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Qualcomm Inc. hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt. Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der EUR-Gegenwert wird am Ausübungstag auf Basis des von der Europäischen Zentralbank um 14:15 Uhr MEZ festgestellten EUR-Fixings errechnet. Risikobeschreibung Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar. Stand: 11.01.2022 Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

ENDLOS TURBO LONG 109,5052 OPEN END: BASISWERT QUALCOMM DV1BVL // Quelle: DZ BANK: Geld 12.01. 15:27:41, Brief 12.01. 15:27:41 6,80 EUR 6,82 EUR 1,34% Basiswertkurs: 185,40 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 02:00:00 Basispreis 109,5052 USD Abstand zum Basispreis in % 40,94% Knock-Out-Barriere 109,5052 USD Abstand zum Knock-Out in % 40,94% Hebel 2,40x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

