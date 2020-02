QUALCOMM - Nach den Zahlen ans Allzeithoch?

QUALCOMM Inc. - WKN: 883121 - ISIN: US7475251036 - Kurs: 90,910 $ (NASDAQ)

Qualcomm übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,99 USD die Analystenschätzungen von 0,85 USD. Der Umsatz liegt mit 5,1 Mrd. USD über den Erwartungen von 4,83 Mrd. USD.

Quelle: Guidants News

Die Aktie reagierte gestern in der Nachbörse mit einem kleinen Abschlag. Der Schlusskurs an der Nasdaq lag bei 90,91 USD. Der Schlusskurs der Nachbörse lag bei 89,06 USD.

Die Qualcomm-Aktie markierte im Dezember 1999 ihr immer noch gültiges Allzeithoch bei 100,12 USD. Anschließend fiel die Aktie deutlich zurück. Erst im August 2002 fand sie bei 11,60 USD ein stabiles Tief. Seitdem bewegt sich der Aktienkurs in vielen Welle wieder nach oben. Am 17. Januar 2020 markierte er ein Hoch bei 96,17 USD. Damit scheiterte er an einer kurzfristigen oberen Pullbacklinie. In den letzten beiden Wochen fiel der Wert recht deutlich zurück. In dieser Woche kontern aber bisher die Bullen. Die kurzfristig wichtige Unterstützung bei 80,76/44 USD bleib bisher unangetastet.

Allzeithoch in Sicht?

Die Qualcomm-Aktie könnte kurzfristig in Richtung 100,12 USD, also an das Allzeithoch ansteigen. Ein Ausbruch darüber, so er denn gelänge, würde erst einmal nur moderates Potenzial in Richtung 114,00 USD freisetzen. Rücksetzer in Richtung 80,76/44 USD sind zunächst noch unproblematisch. Erst ein Wochenschlusskurs unter dieser Zone würde das Chartbild ins Wanken bringen. Abgaben in Richtung des EMA bei 67,13 USD oder sogar knapp unter 60 USD würden dann drohen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)