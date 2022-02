Qualitätswert Bechtle bietet nach Rücksetzer attraktives CRV für einen antizyklischen Long-Einstieg!

Werbung

Schwergewichte aus dem IT- und Software-Sektor gehören zu den großen Profiteuren des Digitalisierungs-Trends, der angesichts von Social-Distancing und dem Trend zum dezentralen Arbeiten nach der Coronavirus-Pandemie weiter an Fahrt aufnimmt. Da sowohl Unternehmen als auch die Öffentliche Hand ihre Investitionen massiv nach oben fahren, bieten sich für Schwergewichte wie dem IT-Systemhaus Bechtle mittelfristig attraktive Wachstumschancen. Nachdem die Aktie zuletzt aufgrund von Sorgen über Lieferschwierigkeiten aufgrund der weltweiten Lieferketten-Probleme deutlich vom Jahreshoch zurückgesetzt hatte, bietet sich bei Bechtle attraktive Chancen für einen antizyklischen Long-Einstieg!

Bechtle – IT-Systemhaus als verlässlicher Partner für die Umsetzung der digitalen Transformation!

Das IT-Systemhaus mit Sitz in Neckarsulm hat sich in den vergangenen Jahren mit gezielten Übernahmen zu einem der führenden Player in Europa gemausert. Mit seinem breit diversifizierten Portfolio rund um Cloud-Architekturen, Big Data Analytics, Managed Services und passender Soft- und Hardware hat sich Bechtle für seine mehr als 75.000 Kunden aus dem Business-Bereich und dem Öffentlichen Sektor als verlässlicher Partner bei der Umsetzung der digitalen Transformation erwiesen.

Digitalisierungs-Offensive im Öffentlichen Sektor bietet Bechtle interessante Wachstumschancen

Als einer der Hauptwachstumstreiber dürften sich für Bechtle steigende Investitionen der Öffentlichen Hand in die Digitalisierung erweisen, zumal Bechtle seit Jahren EU-Behörden, die NATO sowie die Öffentliche Verwaltung in Deutschland und zahlreiche Regierungs-Behörden bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten unterstützt. Da die digitale Service-Wüste in der Öffentlichen Verwaltung durch milliardenschwere Investitionsprogramme auf Vordermann gebracht werden soll, eröffnen sich für die Public-Sektor-Sparte von Bechtle mittelfristig exzellente Wachstumschancen. Dies belegt ein Anfang Dezember vermeldeter Großauftrag des Öffentlichen IT-Dienstleisters Dataport. Im Zuge des Rahmenabkommen wird man bis 2026 PCs, Notebooks, Thin Clients und Monitore für rund 100.000 Arbeitsplätze, sowie passende Services bereitstellen, wobei sich das Auftragsvolumen auf rund 220 Mio. Euro beläuft. Bei Dataport handelt es sich um den Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnik der öffentlichen Verwaltung in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Sachsen-Anhalt und der Steuerverwaltungen in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sowie für den „IT-Verbund Schleswig-Holstein“ (ITVSH).

Starke Q3-Zahlen und Prognoseanhebung untermauern langfristige Wachstumsstory!

Das stimmige Gesamtkonzept macht sich für Bechtle bezahlt, was die zuletzt vorgelegten Geschäftszahlen für das abgelaufene Q3 eindrucksvoll belegen. Bei einem Umsatzplus von 9,1% auf 1,496 Mrd. Euro konnte der bereinigte operative Vorsteuergewinn überproportional um 21,4% auf 87,0 Mio. Euro verbessert werden, wobei die entsprechende operative Marge von 5,2 auf 5,8% verbessert werden konnte. Als Wachstumstreiber erwies sich erneut die starke Entwicklung im Kerngeschäftsfeld IT-Systemhaus & Managed Services. Trotz der anhaltender Lieferproblematik, die sich vor allem bei der Realisierung von Großprojekten negativ ausgewirkt hatte, verzeichnete die Konzernsparte beim bereinigten Vorsteuergewinn ein deutliches Plus von 23,3%, während die Erlöse um 2,1% verbessert werden konnten. Auch in der neu formierten Konzernsparte IT-eCommerce, konnte Bechtle mit einem deutlichen operativen Gewinnplus von 14,6% überzeugen.

Jahresprognose trotz anhaltender Lieferkettenprobleme bestätigt!

Konzernchef Thomas Olemotz zeigte sich im Anschluss an das starke Zahlenwerk optimistisch, die zuletzt nach oben revidierte Jahresprognose trotz der anhaltenden Lieferkettenprobleme erfüllen zu können. Daher rechnet Bechtle für das Gesamtjahr 2021 weiterhin mit einer „sehr deutlichen“ Ergebnissteigerung, wobei die bereinigte Marge beim Vorsteuergewinn über Vorjahresniveau (4,7%) liegen soll. Da Bechtle mittlerweile auf die bestehenden Lieferprobleme mit einer verbesserten Lagerhaltung und einer Optimierung der Supply-Chain reagiert hat, sollte Bechtle die Lieferproblematik zeitnah in den Griff bekommen, was angesichts der starken Nachfrage im Kerngeschäft für steigende Konsenserwartungen bei Bechtle spricht.

Qualitätsunternehmen bietet attraktives CRV für einen antizyklischen Long-Einstieg!

Bei Bechtle handelt es sich um ein Qualitätsunternehmen, das in den vergangenen Jahren auch in einem schwierigen Marktumfeld mit soliden Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis und hohen Free Cash-Flows überzeugen konnte. Daher ist die Bewertung auf Basis der Schätzungen für 2023 mit einem KGV von knapp 25 angemessen. Nachdem die Aktie im Zuge der Marktkorrektur im Technologiesektor und Sorgen über Lieferschwierigkeiten deutlich vom Jahreshoch bei 70 Euro zurückgesetzt hatte, erscheint ein antizyklisches Manöver interessant.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Bechtle

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Bechtle AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 23.12.2022 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 14% zum Kurs der Aktie der Bechtle AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 52,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Bechtle AG an der Börse XETRA Frankfurt am 16.12.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 52,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 23.12.2022 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Bechtle AG am 16.12.2022 auf oder über 52,00 Euro liegen wird.

Stand: 01.02.2022

Emittentin: DZ BANK AG

DISCOUNT 52 2022/12: BASISWERT BECHTLE DV4P4M // Quelle: DZ BANK: Geld 01.02. 18:03:07, Brief 01.02. 18:03:07 45,79 EUR 45,91 EUR 0,73% Basiswertkurs: 52,92 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 17:35:05 Max Rendite 13,27% Max Rendite in % p.a. 15,01% p.a. Discount in % 13,25% Cap 52,00 EUR Abstand zum Cap in % -1,74% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

