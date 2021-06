Quanergy gibt neue strategische Zusammenarbeit mit Sensata Technologies bekannt

Die neue Zusammenarbeit zielt auf eine breite Palette von Bereichen wie Herstellbarkeit, Kostenreduzierung, Beschaffung und Markteinführungsstrategien ab.





Strategische Kooperationsvereinbarung zur Unterstützung einer schnelleren Markteinführung der LiDAR-Produkte von Quanergy





Sensata hat zugesagt, als Teil des Unternehmenszusammenschlusses von Quanergy mit CITIC Capital Acquisition Corp. (NYSE: CCAC) in eine Privatplatzierung von Aktien (die „PIPE“) zu investieren



Quanergy, ein marktführender Anbieter von OPA-basierten Solid-State-LiDAR-Sensoren der nächsten Generation, und Sensata Technologies (NYSE:ST), ein führendes Unternehmen der Industrietechnologie und Anbieter von Sensor-gestützten Lösungen, die Kunden Erkenntnisse liefern, verkündeten heute eine neue strategische Zusammenarbeit, die darauf abzielt, Quanergy dabei zu unterstützen, kostengünstige, intelligente LiDAR- und 3D-Wahrnehmungstechnologien auf den Markt zu bringen. Die Zusammenarbeit sieht unter anderem vor, dass Sensata Quanergy Einblicke in die Bereiche Herstellbarkeit, Kostensenkung, Beschaffung und Markteinführungsstrategien gewährt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210630005400/de/

Quanergy Announces New Strategic Collaboration with Sensata Technologies (Graphic: Business Wire)

„Sensata Technologies ist ein unbestrittener Weltmarktführer in der Sensortechnologie mit einer reichen und langjährigen Innovationsgeschichte“, sagt Dr. Kevin J. Kennedy, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von Quanergy. „Die Prozessautomatisierung im Transportwesen und anderen Industriezweigen birgt komplexe technische und fertigungstechnische Herausforderungen, die intelligente, Sensor-gestützte Lösungen erfordern. Quanergy freut sich auf die Zusammenarbeit mit Sensata, um von deren einzigartigem Know-how in den Bereichen Engineering und Herstellung zu profitieren.“

In Verbindung mit der neuen Zusammenarbeit hat sich Sensata auch verpflichtet, in eine Privatplatzierung von Aktien (die „PIPE“) zu investieren, als Teil des geplanten Unternehmenszusammenschlusses von Quanergy, der am 22. Juni 2021 bekannt gegeben wurde, mit CITIC Capital Acquisition Corp. (NYSE:CCAC), einer Zweckgesellschaft für Akquisitionen.

Über Quanergy

Die Mission von Quanergy Systems ist es, leistungsstarke und erschwingliche Smart-LiDAR-Lösungen für Automobil- und IoT-Anwendungen zu entwickeln, um die Erlebnisse und die Sicherheit der Menschen zu verbessern. Quanergy hat den einzigen echten 100%-Solid-State-CMOS-LiDAR-Sensor entwickelt, der auf der Optical-Phased-Array-Technologie (OPA) basiert, um die Massenproduktion von kostengünstigen, hochzuverlässigen 3D-LiDAR-Lösungen möglich zu machen. Unternehmen können dank der intelligenten LiDAR-Lösungen von Quanergy ihre Betriebsabläufe in einer Vielzahl von Branchen wie der Industrieautomation, der physischen Sicherheit, Smart Cities, Smart Spaces und vielen mehr durch fortschrittliche 3D-Einsichten in Echtzeit optimieren. Mehr als 350 Kunden auf der ganzen Welt setzen die Lösungen von Quanergy ein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.quanergy.com.

Wichtige Informationen über den Unternehmenszusammenschluss und wo sie zu finden sind

CCAC beabsichtigt im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss, relevante Unterlagen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, die „SEC“) einzureichen, einschließlich einer Registrierungserklärung auf Formular S-4, die ein Proxy Statement/Prospekt enthalten wird. CCAC legt seinen Investoren, Aktionären und anderen interessierten Personen dringend nahe, das bei der SEC eingereichte Proxy Statement/Prospekt und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da diese Dokumente wichtige Informationen über CCAC, Quanergy und den geplanten Unternehmenszusammenschluss beinhalten werden. Nachdem die Registrierungserklärung von der SEC für wirksam erklärt wurde, werden das endgültige Proxy Statement/Prospekt sowie andere maßgebliche Dokumente an die Aktionäre von CCAC ab dem Stichtag, der für die Abstimmung über den geplanten Unternehmenszusammenschluss festgelegt wurde, verschickt und werden wichtige Informationen über den geplanten Unternehmenszusammenschluss und damit verbundene Sachverhalte enthalten. Aktionären von CCAC und anderen interessierten Personen wird angeraten, diese Unterlagen (einschließlich etwaiger Änderungen oder Ergänzungen) und andere relevante Dokumente im Zusammenhang mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die Aktionärsversammlung, die unter anderem zur Genehmigung des geplanten Unternehmenszusammenschlusses abgehalten werden soll, zu lesen, sobald sie verfügbar sind, da sie wichtige Informationen über CCAC, Quanergy und den geplanten Unternehmenszusammenschluss enthalten werden. Die Aktionäre werden auch Kopien des vorläufigen Proxy Statement/Prospekts, des endgültigen Proxy Statement/Prospekts und anderer relevanter Materialien im Zusammenhang mit der Transaktion kostenlos erhalten können, sobald diese verfügbar sind, und zwar auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder indem sie eine Anfrage an folgende Adresse richten: CITIC Capital Acquisition Corp., 28/F CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, Attention: Fanglu Wang, Telefon: +852 3710 6888. Die Informationen auf den in dieser Pressemitteilung genannten Websites oder die Informationen, auf die über diese Websites zugegriffen werden kann, werden nicht durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen und sind kein Bestandteil dieser Pressemitteilung.

Bewerber um Stimmrechtsvollmachten

CCAC, Quanergy und ihre jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von CCAC-Aktionären in Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss betrachtet werden. Die Aktionäre von CCAC und andere interessierte Personen können im endgültigen Prospekt von CCAC, der am 12. Februar 2020 im Zusammenhang mit dem Börsengang von CCAC bei der SEC eingereicht wurde, kostenlos ausführlichere Informationen über die Direktoren und Führungskräfte von CCAC erhalten. Informationen zu den Personen, die gemäß den SEC-Regeln als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten an die Aktionäre von CCAC im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss gelten können, werden im Proxy Statement/Prospekt für den vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss dargelegt, sobald verfügbar. Zusätzliche Informationen zu den Interessen der Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten in Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss werden in dem Proxy Statement/Prospekt aufgeführt, das CCAC bei der SEC einreichen möchte. Wie im vorangegangenen Absatz beschrieben, können Sie kostenlose Kopien dieser Dokumente erhalten.

Kein Kauf- oder Verkaufsangebot

Diese Pressemitteilung ist kein Proxy Statement oder eine Aufforderung zur Abgabe einer Vollmacht, Zustimmung oder Genehmigung hinsichtlich der Wertpapiere oder der potenziellen Transaktion und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere von CCAC oder Quanergy dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre. Wertpapiere dürfen nur durch einen Prospekt, der die Anforderungen des Abschnitts 10 des Securities Act von 1933 erfüllt, angeboten werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210630005400/de/

Neal Stein

Red Javelin Communications

321.473.7407

media@quanergy.com