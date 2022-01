QUANTA Dialysis Technologies bestellt Meghan Fitzgerald und Leslie Norwalk als Verwaltungsratsmitglieder

QUANTA Dialysis Technologies Ltd ("QUANTA" oder das "Unternehmen"), ein Medizintechnikunternehmen, dessen Ziel ein erleichterter Zugang zur Dialyse mittels seines SC+ Hämodialysesystems ist, gab heute bekannt, dass Meghan Fitzgerald und Leslie Norwalk mit sofortiger Wirkung in den Verwaltungsrat des Unternehmens berufen worden sind. Die beiden hochqualifizierten Gesundheitsexperten werden QUANTA bei der Verbesserung des Zugangs der Patienten zur Dialyseversorgung, der Versorgungswege und der Kosteneffizienz beraten.

„Wir sind sehr erfreut, mit Meghan Fitzgerald und Leslie Norwalk zwei hoch angesehene Branchenveteranen im Verwaltungsrat von QUANTA begrüßen zu dürfen“, so Johan de Ruiter, Vorsitzender von QUANTA Dialysis Technologies. „Die Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig es für Patienten und Ärzte ist, Zugang zu einer flexiblen und effektiven Dialyseversorgung zu haben. Das Fachwissen und die nachgewiesene Erfolgsbilanz, die Meghan und Leslie in QUANTA einbringen, werden für unseren Verwaltungsrat von großem Nutzen sein, während wir weiter daran arbeiten, SC+ direkt zu jedem Patienten in jeder Umgebung zu bringen.“

Meghan Fitzgerald ist eine globale Gesundheitsstrategin, Investorin, Wissenschaftlerin und Autorin. Als hochgeschätzte Expertin war sie in allen Bereichen des Gesundheitswesens tätig - von der unmittelbaren Patientenversorgung bis hin zu Engagements in Unternehmen des Fortune 500 - und arbeitete gleichzeitig als Lehrbeauftragte an der Columbia University. Derzeit ist Frau Fitzgerald als Private-Equity-Investorin tätig und berät mehrere Unternehmen, darunter Goldman Sachs und Wellspring Capital. Zuvor war Frau Fitzgerald Chief Executive Officer und geschäftsführende Gesellschafterin des ersten Gesundheitsvehikels von Letter One, wo sie innerhalb von drei Jahren etwa 4 Milliarden US-Dollar in den Segmenten pharmazeutische Dienstleistungen und Tiergesundheit investierte. Frau Fitzgerald arbeitete fast zwanzig Jahre lang als Unternehmerin und Strategin für viele prominente Unternehmen im Gesundheitswesen, darunter Merck, Pfizer und Medco. Sie war außerdem Executive Vice President für Strategie, Fusionen und Übernahmen sowie Gesundheitspolitik bei Cardinal Health und Mitglied des Ausschusses der Geschäftsführung. Zusätzlich zu ihrer Berufung in den Verwaltungsrat von QUANTA ist Frau Fitzgerald auch Mitglied des Verwaltungsrats von Tenet Healthcare.

Leslie Norwalk ist strategische Beraterin bei Epstein Becker Green, P.C., EBG Advisors und National Health Advisors. Sie ist Beraterin mehrerer Private-Equity-Firmen und sitzt neben QUANTA auch in den Verwaltungsräten von Neurocrine Biosciences, Arvinas, NuVasive, ModivCare, Magellan Health und mehreren privaten Gesundheitsunternehmen. In ihrer vorherigen Position in der Bush-Regierung war Frau Norwalk stellvertretende Verwalterin der Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), wo sie für die täglichen Abläufe der CMS, die staatlichen Kinderkrankenversicherungsprogramme, die Überwachung und Zertifizierung von Gesundheitseinrichtungen und andere Bundesinitiativen im Gesundheitswesen zuständig war. Darüber hinaus war Frau Norwalk stellvertretende Verwalterin der Behörde und verantwortlich für die Umsetzung von Hunderten von Änderungen im Rahmen des Medicare Modernization Act, einschließlich des Medicare Prescription Drug Benefit.

Über QUANTA and SC+

QUANTA Dialysis Technologies hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Hämodialysesystem SC+ die Dialyse für jeden Patienten in jeder Umgebung zugänglich zu machen. Als tragbares Gerät mit einer Leistung, die mit größeren, herkömmlichen Maschinen vergleichbar ist, ist SC+ eine modulare und leistungsstarke Lösung, die die klinische Vielseitigkeit bietet, die für die Dialyseversorgung in verschiedenen Einrichtungen erforderlich ist. Dank der einfach zu bedienenden und intuitiven Benutzeroberfläche ist SC+ so konzipiert, dass es von einem breiten Spektrum von Anwendern bedient werden kann, um die Dialyse direkt zum Patienten zu bringen.

SC+ ist im Vereinigten Königreich für die Anwendung zu Hause und in Einrichtungen erhältlich und in den Vereinigten Staaten von der FDA (K210661) für die Anwendung in der chronischen und akuten Pflege zugelassen.

