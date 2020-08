Quanta Services gibt Aktienrückkaufprogramm bekannt

Der amerikanische Baudienstleister Quanta Services Inc. (ISIN: US74762E1029, NYSE: PWR) gibt ein neues Aktienrückkaufprogramm in der Höhe von bis zu 500 Mio. US-Dollar bekannt. Das Programm läuft bis 30. Juni 2023 und ist in Ergänzung zum bisherigen Aktienrückkaufprogramm, von dem aktuell noch rund 87 Mio. US-Dollar zur Verfügung stehen.

Quanta Services ist ein Dienstleister für die Energie- und Ölindustrie oder auch die Telekombranche. Es werden über 26.000 Menschen beschäftigt. Der Firmensitz liegt in Houston, Texas. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 2,51 Mrd. US-Dollar nach 2,84 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2020 betrug der Umsatz 5,27 Mrd. US-Dollar nach 5,65 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Der Nettogewinn betrug in den ersten 6 Monaten 112,63 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 147,83 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 11,59 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 6,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. August 2020) auf.

Redaktion MyDividends.de