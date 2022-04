Quanta Services gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Baudienstleister Quanta Services Inc. (ISIN: US74762E1029, NYSE: PWR) wird eine unveränderte vierteljährliche Dividende von 7 US-Cents an seine Aktionäre auszahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 18. April 2022 (Record day: 1. April 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,28 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 131,61 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,21 Prozent (Stand: 31. März 2022). Quanta Services ist ein Dienstleister für die Energie- und Ölindustrie oder auch die Telekombranche. Es werden über 26.000 Menschen beschäftigt. Der Firmensitz liegt in Houston, Texas. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 3,92 Mrd. US-Dollar nach 2,91 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Der Nettogewinn betrug 104,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 170,1 Mio. US-Dollar). Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 14,78 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,86 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. März 2022) auf. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de