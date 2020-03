Quanta Services kündigt Dividende an

Der amerikanische Baudienstleister Quanta Services Inc. (ISIN: US74762E1029, NYSE: PWR) wird eine vierteljährliche Dividende von 5 US-Cents an seine Aktionäre auszahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 15. April 2020 (Record day: 6. April 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,20 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 29,84 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,67 Prozent (Stand: 27. März 2020). Quanta Services ist ein Dienstleister für die Energie- und Ölindustrie sowie die Telekombranche. Es werden über 26.000 Menschen beschäftigt. Der Firmensitz liegt in Houston, Texas. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz bei 3,11 Mrd. US-Dollar nach 3,11 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Der Nettogewinn betrug 118,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 56,8 Mio. US-Dollar). Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 26,7 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. März 2020) auf. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de