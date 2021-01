QUANTAFUEL - Grüne Aktie vor großem Rallyschub?

Quantafuel AS Navne-Aksjer NK -,01 - WKN: A2PQT6 - ISIN: NO0010785967 - Kurs: 5,780 € (L&S)

Plastikabfälle sind eines der größten Probleme unserer Zeit. Quantafuel versucht mit seiner Technologie, Kunststoffabfälle in umweltfreundliche Kraftstoffe und Chemikalien umzuwandeln und somit eine technische Lösung für diese Problematik zu schaffen. Die Quatafuel-Aktie wird seit dem 20. Februar an der Börse in Oslo gehandelt und konnte im Sommer direkt eine massive Rally hinlegen. Es folgte eine ausgiebige Korrektur, nach der sich der Wert jetzt wieder aufrichtet. Es zeigen sich hochgradig bullische Kursmuster im kurzfristigen Zeitfenster.

Neues Kaufsignal in Kürze

An der Hürde bei 6,19 EUR pendelt das Papier seit Tagen seitwärts. Kommt es zu einem nachhaltigen Ausbruch über diesen Preisbereich, entstehen neue Kaufsignale. Dann wird eine Rally zum Allzeithoch bei 8,60 EUR und darüber hinaus bis 12 und langfristig 20 - 24 EUR möglich.

Auf der Unterseite findet das Papier bei 5,35 und 4,90 - 5,05 EUR gutre Unterstützungen. Erst deren Bruch würde für eine Ausdehnung der Konsolidierung in Richtung 4,00 oder 3,25 EUR sprechen.

