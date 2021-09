Quantori erweitert Führungsteam mit der Berufung der erfahrenen Führungspersönlichkeit Solman Rahman zum Executive Vice President für Europa

Veteran der IT- und Technologiebranche mit 25-jähriger Erfahrung war vorher bei EPAM und Cognizant

Mit neuer Funktion beschleunigt Quantori die Wachstumsstrategie und verstärkt das Engagement im EU-Raum

Quantori, ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Services für Software-Engineering, wissenschaftliche Informatik, Datenwissenschaften und digitale Transformation für Life-Science- und Gesundheitsunternehmen, meldete heute die Berufung von Solman Rahman zum Executive Vice President für Europa. Quantori will damit die konsequente Wachstumsstrategie unterstützen und seine Marktstellung als führender weltweiter Dienstleister stärken.

Solman Rahman, Executive Vice President, Europe, Quantori (Photo: Business Wire)

„Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Geschäftsabläufen für führende Unternehmen, die mit Technologieberatung und digitalem Platform Engineering den europäischen Life-Science- und Gesundheitsmarkt bedienen, ist Solman für die Leitung der Expansion von Quantori in dieser Schlüsselregion hervorragend geeignet“, sagte Richard Golob, CEO von Quantori. „Europa ist weiterhin die treibende Kraft für erstklassige Innovationen in der Life-Science- und Biopharmabranche. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Solman bei der Entwicklung strategischer Kundenbeziehungen, um Biopharma- und Life-Science-Unternehmen bei der Bereitstellung von wichtigen Technologieprogrammen und Datenmanagementressourcen zur Beschleunigung der Entwicklung neuer Medikamente zu unterstützen.“

Als Executive Vice President für Europa bei Quantori wird Solman Rahman für die Entwicklung wichtiger Partnerschaften im Ökosystem von Pharma- und Gesundheitsunternehmen im EU-Raum sowie die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen und führender Technologiefunktionen für die Kunden von Quantori zuständig sein. Vor seinem Wechsel zu Quantori leitete Rahman bei EPAM Systems das Nordeuropa-Geschäft und arbeitete bereits mit Führungsmitgliedern von Quantori zusammen, darunter Richard Golob, der das weltweite Life-Sciences-Geschäft von EPAM zur am schnellsten wachsenden Einheit bei EPAM machte, sowie Dr. Yuriy Gankin, Chief Scientific Officer von Quantori, und Vitaliy Aronov, Chief Technology Officer von Quantori.

„Ich freue mich sehr über meine Rückkehr in ein so brillantes Führungsteam in einer spannenden Wachstums- und Entwicklungsphase von Quantori, zumal die europäische Biopharmabranche den Einsatz digitaler Technologien für die Bereitstellung von Präzisionsmedizin und personalisierter Gesundheitsversorgung erhöht“, sagte Solman Rahman. „IT-Outsourcing-Unternehmen haben nur begrenzte Kenntnisse der Life-Sciences- und Gesundheitsbranche und daher ist die Zusammenarbeit eine große Herausforderung. Quantori unterscheidet sich vor allem durch das umfassende Fachwissen auf Grundlage fundierter Wissenschaft. Mit dieser einzigartigen Kombination können wir gleich von Anfang an einen beträchtlichen Mehrwert schaffen und die Biopharma-Unternehmen von heute in ihren Schwerpunktbereichen bei einer raschen Markteinführung unterstützen, um die Umsetzung ihrer Forschungs- und Datenerkenntnisse in eine Medikamentenpipeline zu beschleunigen.“

Vor der Leitung des Nordeuropageschäfts bei EPAM war Solman Rahman in verschiedenen Funktionen wie Head of Strategic Engagements und Industry Practice Leader bei Cognizant tätig. Er begann seine Karriere als Analyst bei Cowen Inc. in der Technology Investment Banking Group und führte dort Aktienanalysen im Biopharma- und Hightech-Sektor durch. Derzeit ist er Vorstandsberater der digitalen Agentur Conversationly, die Conversational Commerce mithilfe von Messaging-, Automatisierungs- und KI-Technologien unterstützt. Er hat MSc- und BSc-Abschlüsse in Wirtschaft und Management sowie Ökonometrie von der London School of Economics and Political Science.

„Wir freuen uns sehr, Solman zu begrüßen. Wir wollen unsere Aktivitäten in Europa ausbauen, um führenden Biopharmaunternehmen bei der Markteinführung neuer und lebensrettender Therapien durch das leistungsstarke Zusammenspiel von digitaler IT und F&E-Informatik helfen, und dazu wird er einen wesentlichen Beitrag leisten “, sagte Yuriy Gankin, PhD, Chief Scientific and Strategy Officer von Quantori.

Über Quantori

Quantori transformiert Life-Sciences und das Gesundheitswesen mithilfe leistungsstarker digitaler IT. Quantori entwickelt End-to-End-Lösungen für Software-Engineering, wissenschaftliche Informatik und Datenwissenschaften, die Biopharma-Unternehmen bei der Beschleunigung aller Phasen der Arzneimittelforschung und -entwicklung helfen. Quantori kombiniert Daten-Engineering und fortschrittliche Analytik mit fundiertem wissenschaftlichem Fachwissen, um Life-Science- und Gesundheits-Unternehmen zu helfen, ihre digitale Transformation mit größerer Geschwindigkeit und Agilität umzusetzen. Weitere Informationen über Quantori finden Sie unter www.quantori.com und in Social Media @Twitter, @LinkedIn und Facebook.

