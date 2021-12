Quartiersbezogene Kooperation in der Siedlung Essen-Bergmannsfeld unterzeichnet - neues Begegnungszentrum entsteht

Die Stadt Essen, die Caritas-SkF-Essen gGmbH (cse), die Wohnungsunternehmen Vonovia und LEG Wohnen NRW GmbH sowie die „Stiftung - Dein Zuhause hilft“, eine Initiative der LEG-Immobilien-Gruppe, haben am Freitag (3.12.) in Essen-Bergmannsfeld einen quartiersbezogenen Kooperationsvertrag mit eigenem Handlungskonzept unterzeichnet. Darin vereinbarten die Kooperationspartner*innen eine umfassende und innovative Zusammenarbeit auf dem Gebiet der stadtteilbezogenen, sozialen und sozialraumorientierten Arbeit. Ein Großteil der Arbeitsschwerpunkte wird in der Siedlung Essen-Bergmannsfeld, im Stadtteil Freisenbruch, stattfinden.

Handlungskonzept soll soziale Netzwerke vor Ort stärken

„Die Kooperation und das Konzept sollen helfen, die Lebenssituation der Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Wohnviertel zu verbessern, ihre Identifikation mit ihrem Wohnumfeld zu stärken, soziale Netze auf- und auszubauen, Dialogstrukturen zu schaffen und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu fördern und zu unterstützen“, sagt Muchtar Al Ghusain, Geschäftsbereichsvorstand Jugend, Kultur und Bildung der Stadt Essen. Die Unterzeichner*innen engagieren sich seit Jahren für das Quartier Bergmannsfeld. Die Idee dies gemeinsam, abgestimmt und transparent zu tun, wurde nun ganz offiziell mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags sowie einem Handlungskonzept besiegelt. Die gemeinsame Arbeit der Beteiligten wird unter Moderation des Instituts für Stadtteilentwicklung, sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) der Universität Duisburg-Essen begleitet.

Konkret sieht das Konzept vor, eine möglichst hohe Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner am Bildungsgeschehen, an der Entwicklung ihres Sozialraumes sowie eine bedarfsgerechte und präventive Versorgung und Unterstützung von Familien durch Angebote der Jugendhilfe zu ermöglichen. Eltern sollen in ihren Kompetenzen gestärkt werden - Kinder und Jugendliche sollen frühen Zugang zu verschiedenen Förder- und Unterstützungsformen erhalten und an der Entwicklung des Quartiers aktiv mitwirken.

„Es ist wichtig, dass Menschen ihre eigenen Lebensräume, ihre Quartiere mitgestalten können. Denn nur durch eine aktive Teilhabe am Lebensalltag können sie sich auch wirklich mit den Ergebnissen identifizieren und diese wertschätzen. So entsteht gelebte Nähe und echtes Wohlfühlen. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit unseren namhaften Kooperationspartnern dazu beitragen können, hier den Menschen im Stadtteil eine lebensnahe Hilfestellung zu geben und ihnen zu ermöglichen, die von ihnen gewünschten Veränderungen selbst herbeizuführen. Damit gestalten sie ein Stück Zukunft“, so Dr. Kathrin Köhling, Geschäftsführerin LEG Wohnen NRW GmbH.

„Vonovia versteht sich als Teil der Stadtgesellschaft: Quartiere können nur gemeinsam mit allen Beteiligten entwickelt und lebenswert gemacht werden. Wir bekennen uns zu diesem Standort, diese Kooperation und das Konzept sind für uns ein gelebtes Stück Solidarität mit den Menschen in diesem Quartier. Zukunftsfähige Entwicklung entsteht vor Ort, und diesen eingeschlagenen Weg wollen wir alle weitergehen“, freut sich Ralf Feuersenger, Regionalleiter bei Vonovia.

Ein neues Begegnungszentrum wir auf den Weg gebracht

In der Mitte des Quartiers soll ein neues Begegnungszentrum mit Büro-, Beratungs- und Betreuungsflächen entstehen. Der Wunsch der Kooperationspartner ist, hier langfristig auch das durch die cse getragene Brückenprojekt „KidsMobil“ zu beherbergen und ergänzende Fördermaßnahmen sowie eine bürgerschaftliche Nutzung zu ermöglichen. „Wir sind dankbar, die Quartiersarbeit jetzt mit so starken Partnern vorantreiben zu können“, so Andreas Bierod, Geschäftsführer cse gGmbH. Das Zentrum soll das Leben im Quartier aufwerten, zur Steigerung der Lebensqualität beitragen und das soziale Miteinander fördern. Ansprechpartner*innen vor Ort sind Benjamin Rönnfranz vom Stadtteilbüro Bergmannsfeld, cse telefonisch erreichbar unter: 0201-319375-516 oder per E-Mail benjamin.roennfranz@cse.ruhr und Anne Burzlaff, Stadtteilmoderatorin vom ISSAB telefonisch erreichbar unter 0201/183-7563 oder per E-Mail anne.burzlaff@uni-duisburg-essen.de.

„Wir freuen uns, mit der Unterzeichnung des gemeinsamen Vertrags heute einmal mehr unsere gute Zusammenarbeit zu besiegeln. Zusammen werten wir die Siedlung Bergmannsfeld weiter auf. Davon profitieren auch künftig alle Seiten und ganz besonders die Menschen im Stadtteil“, so Melanie Anhalt, stellvertretende Vorstandsvorsitzende „Stiftung - Dein Zuhause hilft“.

Über die Caritas-SkF-Essen gGmbH

Die beiden Sozialverbände Caritasverband für die Stadt Essen e.V. und Sozialdienst katholischer Frauen Essen-Mitte e.V. haben ihre operativen Dienste in der Caritas-SkF-Essen gGmbH (cse) zusammengefasst. Rund 900 Mitarbeitende arbeiten in über 50 Einrichtungen an verschiedenen Standorten im gesamten Stadtgebiet.

Über die LEG

Die LEG ist mit über 145.000 Mietwohnungen und rund 400.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält in seinem Stammland Nordrhein-Westfalen sieben Niederlassungen und ist an ausgewählten Standorten in weiteren westdeutschen Bundesländern mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG im Geschäftsjahr 2020 Erlöse von rund 861 Millionen Euro. Im Rahmen ihrer 2018 geschaffenen Neubauoffensive möchte die LEG einen gesellschaftlichen Beitrag zur Schaffung von sowohl frei finanziertem als auch öffentlich gefördertem Wohnraum leisten und ab 2023 jährlich mindestens 500 Neubauwohnungen errichten bzw. ankaufen; ab 2026 soll die Zahl der Neubauwohnungen insgesamt 1.000 Einheiten pro Jahr erreichen.

Über Vonovia

Vonovia bietet rund einer Million Menschen in Deutschland ein Zuhause. Das Wohnungsunternehmen steht mitten in der Gesellschaft, deshalb haben die Aktivitäten von Vonovia niemals nur eine wirtschaftliche, sondern immer auch eine gesellschaftliche Perspektive. Vonovia beteiligt sich daran, Antworten auf die aktuellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt zu finden. Das Unternehmen setzt sich ein für mehr Klimaschutz, mehr altersgerechte Wohnungen und für ein gutes Zusammenleben in den Quartieren. In Kooperation mit sozialen Trägern und den Bezirken unterstützt Vonovia soziale und kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. Zudem beteiligt sich Vonovia an der im Moment besonders wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe: dem Bau neuer Wohnungen. Im Mittelpunkt des Handelns stehen die Kunden und ihre Bedürfnisse. Vor Ort kümmern sich Objektbetreuer und eigene Handwerker um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen schnellen und zuverlässigen Service. Zudem investiert Vonovia großzügig in die Instandhaltung der Gebäude und entwickelt wohnungsnahe Dienstleistungen für mehr Lebensqualität. Für Fragen im Zusammenhang mit Mietverträgen und Nebenkostenabrechnungen ist der zentrale Kundenservice über eine regionale Telefonnummer, per E-Mail, Fax, App oder postalisch erreichbar. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter, Vorstandsvorsitzender ist Rolf Buch.