Quest ernennt Brian Brugman zum Director of Research

Quest Partners LLC ("Quest"), ein quantitatives Investmentunternehmen, das im Auftrag einiger der weltweit größten Institutionen ein Vermögen von fast 1,8 Milliarden US-Dollar verwaltet, gab heute bekannt, dass Brian Brugman als Director of Research zum Unternehmen gestoßen ist. In dieser Funktion wird Brian Brugman an der Seite von Nigol Koulajian, dem Gründer und Chief Investment Officer von Quest, die Entwicklung von Research und Investmentstrategien leiten. Zudem wird er dem Managementausschuss von Quest beitreten.

„Brians umfassende Erfahrung in der Entwicklung quantitativer Strategien unter Berücksichtigung des Konvexitätsrisikos passt gut zu Quests differenziertem Ansatz im systematischen Macro Trading“, erläuterte Koulajian. „Er stößt zu uns, da wir kurz vor dem Abschluss eines mehrjährigen Prozesses zum Aufbau einer hochmodernen Investment-Infrastruktur stehen, um die Effizienz und Skalierbarkeit unseres Research-Prozesses drastisch zu erhöhen. Brian wird eine entscheidende Rolle bei der Nutzung dieser Technologie und unseres Research-Teams spielen. Damit trägt er dazu bei, für unsere Kunden sehr wertvolle, negativ korrelierte Renditen mit starkem positiven Alpha zu erzielen.“

Bevor er zu Quest kam, war Brian Brugman vierzehn Jahre bei AllianceBernstein tätig, wo er Senior Vice President und Portfoliomanager im Multi-Asset Solutions Team war. Bei AllianceBernstein war er für die Systematic Macro-Strategien des Unternehmens seit seiner Gründung tätig und nahm eine führende Rolle bei der Entwicklung der Fähigkeiten und Prozesse des Teams ein. Brian Brugman hat einen Doktortitel in Physik von der University of California, Los Angeles und einen B.S. in Physik und angewandter Mathematik von der University of California, Riverside.

„Brians Werdegang und seine Kompetenzen sind eine große Bereicherung für unser Team. Sie unterstützen unser Ziel, stets an der Spitze der Community für systematisches Investieren zu stehen. Wir sind begeistert, ihn für uns gewonnen uns zu haben, und ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit“, erklärte Paul Czkwianianc, ein Partner von Quest und Sonderberater.

Über Quest

Quest ist ein quantitativer Anlageberater mit Sitz in New York und einem verwalteten Vermögen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar. Quest wurde im März 2001 von Nigol Koulajian gegründet, um die Entwicklung spezialisierter quantitativer Anlagestrategien mit Schwerpunkt auf den Auswirkungen der Konvexität in den Märkten zu verfolgen. Die Strategien von Quest zielen darauf ab, große, positiv verzerrte Renditen zu generieren und gleichzeitig ein langes Volatilitätsprofil mit starken Absicherungseigenschaften beizubehalten, insbesondere bei Extremereignissen, die überraschende Verluste in Hedgefonds- und Aktienportfolios verursachen. Quest verwaltet derzeit Vermögenswerte für einige der weltweit führenden Pensionskassen, Family Offices, sehr vermögende Privatpersonen und weitere Institutionen.

