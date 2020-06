Quoten: Krimi und Show top - Rassismus-Themenabend respektabel

BERLIN (dpa-AFX) - Der ZDF-Samstagskrimi ist mit Abstand erfolgreichste Primetime-Sendung im deutschen Fernsehen gewesen. Im Schnitt 5,50 Millionen schalteten ab 20.15 Uhr "Stralsund - Kein Weg zurück" ein, was 21,1 Prozent Marktanteil entsprach.

Die ARD-Show "Wer weiß denn sowas XXL" erreichte derweil 4,31 Millionen (17,3 Prozent). Dahinter landeten RTL mit seinem Abend "Mega! Der Super-Supertalent-Samstag" (1,71 Millionen/8,3 Prozent) sowie der Zeichentrickfilm "Findet Dorie" von 2016 auf Sat.1 (1,31 Millionen/5,0 Prozent).

Im Zuge der #BlackLivesMatter-Proteste nahm ProSieben am Samstag einen Themenabend zum Thema Rassismus ins Programm. Das Drama "The Hate U Give", in dem eine 16-jährige Afroamerikanerin Augenzeugin wird, wie ihr Freund bei einer grundlosen Verkehrskontrolle von einem weißen Polizisten erschossen wird, kam auf 1,19 Millionen Interessierte (4,6 Prozent). Bei den Jüngeren zwischen 14 und 49 Jahren war der Marktanteil besonders hoch (11,9 Prozent/750 000 Zuschauer). Die anschließende US-Doku "Black Lives Matter? - Reise in ein gespaltenes Land" bei ProSieben hatte 890 000 Zuschauer (4,6 Prozent).

Kabel eins hatte mit der 20.15-Uhr-Folge der Krimiserie "Hawaii Five-0" 1,01 Millionen Zuseher (3,9 Prozent), RTLzwei mit der Musikdoku "Pop-Giganten" 720 000 (2,8 Prozent) und Vox mit der Komödie "Dating Queen" 530 000 (2,0 Prozent)./gth/DP/zb