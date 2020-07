Quoten: Rätsel-Spaß vor Krimi-Spannung

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer prominent besuchten Quiz-Show hat sich das Erste am Samstagabend den Quotensieg gesichert. Bei "Gefragt - Gejagt" begrüßte Moderator Alexander Bommes angekündigte Gäste wie Verona Pooth, Jasmin Tabatabai, Laura Wontorra, ChrisTine Urspruch und Boris Becker. Das schauten sich 3,93 Millionen Zuschauer an, was einem Marktanteil von 18,2 Prozent entsprach. Kurz zuvor hatten bei der "Tagesschau" im Ersten sogar 4,37 Millionen Menschen eingeschaltet (Marktanteil 22,2 Prozent).

Erfolg hatte auch das ZDF. Das setzte auf eine ältere Folge der Krimireihe "Kommissarin Lucas: Löwenherz". Ulrike Kriener als Regensburger Ermittlerin sahen 3,82 Millionen Zuschauer (17,1 Prozent).

RTL zeigte "Die größten Fernsehmomente der Welt" und erreichte 1,35 Millionen (6,8 Prozent). Am Nachmittag hatte der Sender "Formel 1: Großer Preis von Ungarn" übertragen - und konnte 2,22 Millionen Zuschauer (21,9 Prozent) verbuchen.

Die Komödie "I Feel Pretty" mit Amy Schumer wollten bei ProSieben am Abend 0,89 Millionen sehen (4,0 Prozent), die Krimiserie "Hawaii Five-0" bei Kabel eins 0,74 Millionen (3,4 Prozent). Bei Sat.1 schalteten 0,59 Millionen (2,6 Prozent) für "The LEGO Ninjago Movie" ein, während Vox mit "Der Kaufhaus Cop 2" und Kevin James 0,51 Millionen (2,3 Prozent) erreichte. Für die "Pop Giganten" bei RTLzwei konnten sich 0,44 Millionen (2,0 Prozent) erwärmen./iki/DP/zb