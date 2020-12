Qvest Group übernimmt OnPrem Solution Partners LLC

Die Qvest Group, ein weltweit führender Systemarchitekt und ICT-Integrator, gibt heute die Akquisition der Mehrheit an der OnPrem Solution Partners LLC bekannt, einem renommierten Beratungsunternehmen der Medien- und Unterhaltungsindustrie in den USA. Die Expertise von OnPrem in der Business- und Technologieberatung, insbesondere der Fokus auf die digitale Media Supply Chain, ergänzt und erweitert das Portfolio der Qvest Group und legt den Grundstein für den Eintritt in den US-amerikanischen Markt.

Mit Hauptsitz in Los Angeles und weiteren Standorten in New York und Austin, ist OnPrem ein End-to-End-Lösungsanbieter für die strategische Beratung sowie Entwicklung von Technologielösungen für Unternehmen aus der Medien-, Unterhaltungs- und Konsumgüterindustrie. OnPrem setzt dabei auf seine hohe Expertise und Kundenerfahrungen aus Bereichen wie Content- und Daten-Management. Die Übernahme bringt für die Qvest Group ein versiertes Team von mehr als 250 Beratern mit sich, die Lösungen in Bereichen wie Digital Media Supply Chain, IP- und Rechtemanagement, Datenmanagement und -analyse, Customer Experience Design, Salesforce sowie Programm- und Projektmanagement bereitstellen. OnPrem verfügt über strategische Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern und Plattformen wie AWS, Salesforce und Microsoft.

„OnPrem stärkt die Position der Qvest Group als führendes Unternehmen für digitale Medien sowie Daten- und Cloud-Management und bietet unseren Kunden damit in diesen Bereichen erhebliche Mehrwerte und gesteigerte Expertise“, so Peter Nöthen, CEO der Qvest Group. „Für Qvest ist die Akquisition außerdem der Einstiegspunkt in den weltweit größten Markt für Broadcast & Medien und versetzt uns in die Lage, das internationale Geschäft in der Technologieberatung und Systemintegration weiter auszubauen. Darüber hinaus ermöglicht sie uns eine noch bessere Betreuung weltweit arbeitender Kunden und schafft die Grundlage für das Wachstum unserer Cloud-Management-Plattform qibb auf dem US-amerikanischen Markt.“

Frank Leal, Partner bei OnPrem, stimmt dem zu: „Die Führung bei OnPrem ist begeistert und inspiriert von der neuen Partnerschaft mit Qvest. Mit dem Fokus von Qvest auf Qualität und internationale Präsenz ist dies für uns ein vielversprechender Schritt in die Zukunft. Durch die Transaktion entsteht ein weltweites Unternehmen, das ein enger Partner für CTOs, CIOs und Broadcast-Ingenieure auf der ganzen Welt ist. Ein wichtiger Punkt ist außerdem, dass wir uns einem Führungsteam anschließen, das mit einer ähnlichen Philosophie in Bezug auf die Unternehmenskultur seinen Teammitgliedern Entwicklungsmöglichkeiten bietet und eine Organisation schafft, in der die besten Berater und Ingenieure der Welt zu Hause sind.“

Die Qvest Group mit Hauptsitz in Deutschland hat Standorte in Europa, dem Nahen Osten, in APAC sowie in Australien. Das Unternehmen begleitet und beschleunigt die digitale Transformation von Medienunternehmen und bietet Kompetenzen in den Bereichen Technologie-Consulting und -Design, Systemintegration, Software-Entwicklung, Cloud-Engineering sowie dem technischen Betrieb von Medieninfrastrukturen.

Das Dienstleistungsangebot und die globale Reichweite von Qvest werden OnPrem dabei unterstützen, dem wachsenden Bedarf seiner Kunden an Architekturdesign, nahtloser Technologieintegration und der Realisierung von groß angelegten Medieninfrastrukturprojekten entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette nachzukommen.

Im Rahmen der Übernahme erwarb die Qvest Group 55 Prozent der Anteile an OnPrem. Der Vertrag wurde am 2. Dezember 2020 unterzeichnet. Die langjährigen und wichtigen Beziehungen zu Mitarbeitern und Kunden werden auch weiterhin durch die Partner von OnPrem – Frank Leal, Candice Lu, Christophe Ponsart, Jon Christian und Vanessa Fiola – verantwortet.

Über die Qvest Group

Qvest Media ist ein weltweit führender Systemarchitekt, Berater, ICT-Integrator und Entwickler von Softwareprodukten im innovationsgetriebenen Mediensektor. Das Leistungsspektrum des Unternehmens orientiert sich an den Potenzialen und Chancen, die aus einer zunehmend digitalen Wertschöpfungskette entstehen wie Multi-Plattform-Content-Delivery, Künstliche Intelligenz, Big-Data-Analyse, Multicloud-Management, IP-basierte Infrastrukturen und Cyber Security. Zum Kundenstamm zählen zahlreiche namhafte Medien- und Telekommunikationsunternehmen, Broadcaster sowie Auftraggeber aus der Industrie und dem öffentlichen Sektor. Neben den Hauptstandorten in Köln und Dubai betreibt Qvest Media elf weitere Niederlassungen in Europa, im Nahen Osten und in Südostasien.

www.qvestmedia.com

Über OnPrem

OnPrem Solution Partners ist ein End-to-End-Lösungsanbieter, der erstklassige Technologie strategisch und beratend entwirft, entwickelt und integriert. Als Experte für die Lieferkette digitaler Medien, IP- und Rechtemanagement, CRM, KI, Daten & Analysen, PMO/Projektmanagement und kundenspezifische Entwicklung verbindet OnPrem verschiedene Teile von Unternehmen, um operative Exzellenz zu ermöglichen. Mit Sitz in Los Angeles und Büros in New York und Austin Texas bietet OnPrem sein Fachwissen in den Bereichen Medien & Unterhaltung sowie der Konsumgüterindustrie an.

www.onprem.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201208006052/de/

Björn Korb

+49 22197776710