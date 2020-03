R+V-Versicherung legt Zahlen für 2019 und Ausblick vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die R+V-Versicherung legt am (morgigen) Montag (10.00 Uhr) ihre Zahlen für 2019 und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr vor. Vorstandschef Manfred Rollinger wird die Pläne der zu den Volks- und Raiffeisenbanken gehörenden Versicherung in einer Video-Konferenz präsentieren. Das Wiesbadener Unternehmen hat bereits mitgeteilt, dass im abgelaufenen Jahr mehr Beiträge eingenommen wurden und die Zahl der Kunden ausgebaut werden konnte: Die Beitragseinnahmen lagen 2019 in der R+V-Versicherungsgruppe bei 18,3 Milliarden Euro und die Zahl der Kunden bei insgesamt 8,8 Millionen./glb/DP/he