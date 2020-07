R+V-Versicherung verbucht trotz Corona-Krise mehr Beitragseinnahmen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die R+V-Versicherung verbucht trotz der Corona-Krise ein deutliches Plus bei den Beitragseinnahmen. Das erste Halbjahr habe sich auch wegen der guten Zahlen in den Monaten vor Beginn der Pandemie insgesamt sehr positiv entwickelt, sagte der Vorstandsvorsitzende Norbert Rollinger der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.

Nach den ersten sechs Monaten des Jahres wird die zu den Volks- und Raiffeisenbanken gehörenden Versicherung Beitragseinnahmen von 8,7 Milliarden Euro in den Büchern stehen haben. Das ist nach Angaben des Managers ein Plus von 9,6 Prozent im Jahresvergleich in der Erstversicherung in Deutschland.

Das Wachstum bei den Beitragseinnahmen erstrecke sich über alle Sparten. Beim Ausblick auf das Gesamtjahr äußerte sich Rollinger trotz der guten Entwicklung zurückhaltend. "Die Wachstumsstory geht weiter. Dennoch erwarten wir eine Delle", erklärte der Vorstandschef. Eine Prognose für 2020 sei sehr schwierig./glb/DP/zb