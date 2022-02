Radarsysteme von Inxpect bieten in hochgradig automatisierten Produktionslinien ein optimales Verhältnis von Sicherheit und Produktivität

Innovatives Sicherheitsradarsystem von Inxpect ist im Stammwerk der BMW Group in München im Einsatz

Ende des vergangenen Jahres wurde im Werk München der BMW Group eine neue Schweißstraße in Betrieb genommen, die mit dem neuen Sicherheitsradarsystem von Inxpect ausgestattet ist.

Mithilfe einer proprietären Radartechnologie erkennen die Sensoren von Inxpect verlässlich Personen, sodass Maschinen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn sich die Arbeiter außerhalb des Arbeitsbereichs der Maschinen aufhalten. So kann die Sicherheit der Arbeiter gewährleistet werden.

Das im Werk München der BMW Group eingesetzte Sicherheitsradarsystem der Serie Inxpect 200 ist weltweit der erste Radarsensor, der nach SIL2/Pld/Cat3 zertifiziert ist. Er ermöglicht es Industrierobotern, die Anwesenheit von Menschen in ihrem Arbeitsbereich verlässlich zu erkennen, da es selbst geringste, beispielsweise durch die Atmung verursachte Bewegungen, erkennt. Diese besondere Eigenschaft der Inxpect-Radarsensoren trägt zur Unfallverhütung am Arbeitsplatz bei. Gleichzeitig ermöglicht die schnelle Reaktionszeit der Sensoren, die volle Arbeitsgeschwindigkeit sofort wieder aufzunehmen, sobald der Arbeitsbereich frei ist. Das Ergebnis ist eine intelligente Produktionslinie, die mit voller Kapazität läuft, während das Bedienpersonal in völliger Sicherheit arbeiten kann.

„Die komplexen Anforderungen an das neue Schweißsystem im Werk München der BMW Group war eine große Herausforderung, der wir uns gerne gestellt haben“, erläutert Luca Salgarelli, CEO von Inxpect. „Ich und das gesamte Team von Inxpect möchten dem Stammwerk der BMW Group für den Einsatz unserer Technologie danken: Es ist für uns eine Ehre, unseren Beitrag zu einer solch innovativen Fertigungslösung zu leisten.“

Inxpect S.p.A. wurde Ende 2015 von Luca Salgarelli als Spin-off der F&E-Aktivitäten von TSec Srl und Superpartes SpA gegründet. Inxpect entwickelt und produziert intelligente Radarsensoren. Das Unternehmen hat die weltweit ersten – und bisher einzigen – Radarsysteme entwickelt, die für industrielle Sicherheitsanwendungen zertifiziert sind. Die Sensoren von Inxpect sind in der Lage, die Anwesenheit von Bedienpersonal in den Arbeitsbereichen einer jeder Maschine und eines jeden Industrieroboters mit zertifizierter Zuverlässigkeit zu erkennen, was die Sicherheit des Bedienpersonals und die Produktivität der Maschinen deutlich erhöht. Das System wird heute von Dutzenden von Vertriebshändlern und spezialisierten Integratoren in aller Welt vertrieben und zählt als Markenprodukt zum Portfolio großer Unternehmen, die im Bereich der Automatisierung und der industriellen Sicherheit tätig sind. Das Unternehmen beschäftigt derzeit ca. 60 Mitarbeitende (davon 18 Promovierte). Der Hauptsitz, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie die Produktion befinden sich in Italien (in Brescia und Florenz); ein Teil der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten findet auch im israelischen Haifa statt. Zudem betreibt das Unternehmen zwei Tochtergesellschaften in Spanien und Deutschland und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,1 Millionen Euro.

