Der Faurecia Aptoide Automotive App Store heißt Radioline willkommen, um das umfassendste Angebot an Radiosendern und Podcasts, das es heute auf dem Markt gibt, für Millionen Fahrzeuge weltweit anzubieten.

Faurecia Aptoide ist ein Joint-Venture zwischen Faurecia, einem der weltweit führenden Hersteller auf dem Gebiet der Automobiltechnik, und Aptoide, einem der größten unabhängigen Android-App Stores. Faurecia und Aptoide haben im Jahr 2019 eine Partnerschaft für die Entwicklung und den Betrieb von Android-App-Store-Lösungen für den globalen Automobilmarkt geschlossen.

Die Lösung von Faurecia Aptoide bietet Automobilherstellern und deren Kunden einen sicheren, vernetzten und upgradefähigen App Store, der über eine intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) gemanagt wird und der eine breite Vielfalt an Bedürfnissen und Anwendungsfällen abdeckt, einschließlich Navigation, Kraftstoff und Informationen zum Parken; Musik-, Video- und Hörbuch-Streaming; und Videospiele, Wetter und Empfehlungen für Punkte von Interesse. Erstausrüster können die angebotenen Apps je nach den Prioritäten ihrer Kunden in verschiedenen Regionen auswählen.

„Faurecia Aptoide bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Verbreitung unserer Dienste an eine breite Vielfalt von Nutzern über seinen speziell auf Erstausrüster ausgerichteten App Store. Durch diese Partnerschaft wird die vollständige Version unserer App, einschließlich der erweiterten Funktionen und der weltweiten Kataloge, verfügbar sein”, so Xavier Filliol, COO von Radioline.

Radioline ist der führende globale Anbieter von Radiosendern und Podcasts, mit dem umfassendsten Katalog auf dem Markt, der 110.000 Radiosender und Podcasts aus 130 Ländern enthält; dies repräsentiert alle Rundfunksender und 30.000 Internet-Radiosender, bereichert mit Metadaten und Programmübersichten sowie 10 Millionen Podcast-Kapiteln. Der Service ist in zehn Sprachen, basierend auf lokal kuratierten Katalogen, verfügbar. Dank der Integration in den Faurecia Aptoide Automotive App Store haben Fahrer auf der ganzen Welt mit der vollständigen Radioline-App (weltweite Kataloge, Suchmaschine usw.) direkt in ihrem Fahrzeug Zugriff auf die umfassende Bibliothek von Inhalten.

„Wir sind über unsere Partnerschaft mit Radioline sehr erfreut, da Radio und Podcasts einer der wichtigsten Anwendungsfälle für die digitale Kontinuität sind, die von den Benutzern eines vernetzten Fahrzeugs heute gewünscht wird. Gemeinsam sind wir in der Lage, diese Inhalte für Fahrer auf der ganzen Welt bereitzustellen”, so Paulo Ferreira, Leiter Partnerschaften von Faurecia Aptoide

Mit seiner Integration in den Faurecia Aptoide Automotive App Store ist Radioline jetzt eine weitere der führenden Apps, die die Zukunft des Erlebnisses im Fahrzeug mitgestalten. Bei Faurecia Aptoide erfolgen Updates der Apps automatisch, und das Ökosystem ist auf die Sicherheit und den Komfort des Fahrers zugeschnitten.

Über Faurecia Aptoide

Faurecia Aptoide ist ein Joint-Venture zwischen Faurecia und Aptoide.

Faurecia ist heute einer der größten Akteure in der globalen Automobilindustrie. Mit 266 Produktionsstandorten, 39 Forschungs- und Entwicklungszentren und 114.000 Beschäftigten in 35 Ländern ist Faurecia ein globaler Marktführer in seinen vier Geschäftsbereichen: Sitze, Innenausstattung, Clarion Electronics und saubere Mobilität.

Aptoide ist der drittgrößte Android-App Store weltweit, und der bahnbrechende Android-App Store. Mit über 300 Millionen Nutzern, 7 Milliarden Downloads und 1 Million Apps bietet Aptoide eine alternative Weise des Entdeckens von Apps und Spielen, ohne geografische Beschränkungen, und mit einem der besten Malware-Erkennungssysteme auf dem Markt.

Mehr über Faurecia Aptoide: www.faurecia-aptoide.com

Über Radioline

Radioline ist der führende globale Radioanbieter mit über 110.000 Radiosendern und Podcasts auf allen Bildschirmen, die seit 2006 durch eine breite Vielfalt an Partnern (Erstausrüster, Telekommunikationsanbieter, Medienportale, Middleware usw.) verbreitet werden.

Der Dienst ist auf einer hochskalierbaren Plattform mit erweiterten Funktionen, verbessertem Content-Management, Bündelung einer enormen Vielzahl an Kanälen und universellem Zugriff über jedes Mobilgerät, per Internet-Computer, Internet-Fernseher, über das Internet der Dinge (IoT) und digitale Lösungen und Apps für Fahrzeuge (einschließlich Hybrid-Radio mit TDF) aufgebaut. Radioline ist ein Unternehmen der Baracoda Group.

Mehr über Radioline: business.radioline.com

