Radisys gibt die Verfügbarkeit der erweiterten Release 16-konformen 5G NR-Software bekannt

Die erste R16-Software auf dem Markt bietet neue Funktionen und Unterstützung für 5G-Anwendungsfälle in verschiedenen Industriezweigen

Radisys® Corporation, ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen, gab heute die Verfügbarkeit seiner Release 16-konformen 5G NR-Protokollsoftware bekannt, die Anwendungsfälle mit geringer Latenz für private 5G-Netze unterstützt. Die Connect RAN 5G-Lösung von Radisys basiert auf Spezifizierungen von 3GPP, dem Small Cell Forum und der O-RAN Alliance. Sie ermöglicht ein elastisches und flexibles 5G-Netzwerk, das auf die individuellen Anforderungen verschiedener 5G-Anwendungen zugeschnitten ist. Weitere Pluspunkte sind minimierte Investitionskosten, verkürzte Markteinführungszeit und beschleunigte Umsatzerzielung. Die neue Release 16-konforme 5G NR-Protokollsoftware bietet verbesserte Funktionalität, Kapazität, Abdeckung, Latenz, Mobilität, Zuverlässigkeit und leichtere Bereitstellung.

Die wichtigsten Punkte dieser Mitteilung:



Die Release 16-konforme Protokollsoftware von Radisys schöpft das volle Potenzial von 5G NR aus und ermöglicht es Betreibern, ihre Netze durch die Unterstützung neuer Anwendungsfälle für verschiedene Industriezweige zu monetarisieren. Zu den neuen Funktionen der Software gehören URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications), TSN (Time Sensitive Network), unlizensiertes NR, 5G-Standort- und Positionierungsdienste und UE Radio Capability Signaling Optimization.



Die aktualisierte Protokollsoftware mit neuen Verbesserungen für das Strahlenmanagement für 5G NR sub-6GHz und mmWave-Frequenzbänder, MU-MIMO, New Radio Dual Connectivity (NR-DC), Integrated Access and Backhaul (IAB) und Dynamic Spectrum Sharing (DSS) ermöglicht eine stabile und effiziente Netzkapazität und -abdeckung.



Die Connect RAN 5G Software von Radisys wurde kürzlich vom Small Cell Forum für den herausragenden Beitrag zu Small Cell Open RAN-Plattformen ausgezeichnet. Um die globale 5G-Bereitstellung zu beschleunigen, ist die Software auf mehreren branchenführenden Plattformen vorintegriert und vorvalidiert erhältlich.



„Wir freuen uns, die neue Version unserer Connect RAN 5G Software auf den Markt zu bringen, die jetzt mit der 3GPP Release 16-Spezifikation und den Open RAN-Architekturen konform ist. Zudem bietet sie die kritische Zuverlässigkeit und extrem niedrige Latenz, die für die aufkommenden Industrie 4.0-Anwendungsfälle erforderlich sind“, sagte Munish Chhabra, SVP und General Manager, Mobility Software and Services, Radisys. „Radisys wird den Markt auch in Zukunft frühzeitig mit standardbasierter 5G-Software versorgen. Wir arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen, um den Anforderungen unserer Kunden an ihre 5G-Lösungen gerecht zu werden und das 5G-Ökosystem voranzubringen.“

Über Radisys

Radisys ist ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen und -diensten. Die disaggregierten Plattformen und Integrationsdienste des Unternehmens nutzen offene Referenzarchitekturen und -standards kombiniert mit offener Software und Hardware, die Serviceanbietern das Vorantreiben einer offenen digitalen Transformation ermöglichen. Radisys bietet ein durchgehendes Lösungsportfolio von digitalen Endpunkten über disaggregierte und offene Zugangslösungen sowie Kernlösungen bis zu immersiven digitalen Anwendungen und Kundenbindungsplattformen. Seine erstklassige und erfahrene Organisation für Netzwerkdienste bietet Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus, die es Serviceanbietern ermöglichen, hoch skalierbare und hochleistungsfähige Netzwerke bei einer optimalen Gesamtbetriebskostenstruktur aufzubauen und zu betreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.Radisys.com.

Radisys® ist eine eingetragene Marke von Radisys. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

