Raiffeisen Bank International steigert den Gewinn und hält an zusätzlicher Dividende fest

Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International (ISIN: AT0000606306) stimmen am 10. November 2021 auf einer außerordentliche Hauptversammlung über die Auszahlung einer zusätzlichen Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 ab, wie am Mittwoch bestätigt wurde.

Die Dividende soll am 17. November 2021 ausbezahlt werden. Ex-Dividendentag ist der 15. November 2021. Im April 2021 wurde für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 0,48 Euro je Aktie ausgeschüttet. Das Konzernergebnis legte in den ersten 9 Monaten 2021 gegenüber der Vergleichsperiode um 76,2 Prozent auf 1,06 Mrd. Euro zu, wie am Mittwoch weiter berichtet wurde. Das Betriebsergebnis stieg um 2,2 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro. Für das Gesamtjahr ist die Bank zuversichtlich. So erwartet die Raiffeisen Bank nun für das Gesamtjahr 2021 ein Kreditwachstum von rund 11 Prozent nach einem zuvor prognostizierten Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die Aktie der RBI notiert seit dem 25. April 2005 an der Wiener Börse. Die Raiffeisen Landesbanken halten gemeinsam rund 58,8 Prozent der RBI-Aktien, 41,2 Prozent befinden sich im Streubesitz. Die Raiffeisen Bank International betreut mit insgesamt rund 45.000 Mitarbeitern etwa 17,7 Millionen Kunden in 1.800 Geschäftsstellen, der überwiegende Teil davon in Zentral- und Osteuropa (CEE). Es ist die zweitgrößte Bank Österreichs. Redaktion MyDividends.de