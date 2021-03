Rainbow Office powered by RingCentral: Alcatel-Lucent Enterprise und RingCentral führen neue Cloud-Kommunikationslösung in Österreich ein

Alcatel-Lucent Enterprise, führender Anbieter für Kommunikations-, Netzwerk- und Cloud-Lösungen, und RingCentral, Inc. (NYSE:RNG), führender Anbieter globaler Lösungen für Cloud-Kommunikation, Collaboration, Video-Konferenzen und Contact Center, schließen sich zusammen: In Kürze wird Rainbow Office, powered by RingCentral − eine UCaaS-Lösung (Unified Communication as a Service) − in Österreich verfügbar sein.

Als Ergebnis der strategischen Partnerschaft zwischen RingCentral und Alcatel-Lucent Enterprise, die im August 2020 bekannt gegeben wurde, kombiniert Rainbow Office, powered by RingCentral, nun die neueste UCaaS-Technologie von RingCentral mit den marktführenden Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen und -Diensten aus dem Portfolio von Alcatel-Lucent Enterprise. Dadurch entsteht ein einzigartiges Angebot am Markt.

Alcatel-Lucent Enterprise sieht es als seine Aufgabe an, Unternehmen, die geschäftlich einen vertikalisierten Ansatz verfolgen, maßgeschneiderte Technologieerlebnisse zu bieten. Rainbow Office, powered by RingCentral, bereichert das Cloud-Portfolio des Anbieters und ermöglicht Kunden durch UCaaS eine beschleunigte digitale Transformation.

Mit Rainbow Office können Benutzer effizient und sicher von überall und auf jedem Gerät über eine einzige, einheitliche Unternehmenslösung zusammenarbeiten. Dabei stehen ihnen die branchenführenden integrierten Funktionen des Message Video Phone™ (MVP™) von RingCentral zur Verfügung. Rainbow Office bietet HD-Audio und -Video, Funktionen zur Bildschirmfreigabe, die Möglichkeit, die Anwesenheit einzusehen, Dateien freizugeben und nahtlos zwischen Geräten zu wechseln − mit integrierter Sprache auf Carrier-Grade-Niveau.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit RingCentral. So wird es uns gelingen, den Bedarf unserer Geschäftskunden in Österreich zu bedienen”, weiß Christian Doleschal, Country Business Leader für Alcatel-Lucent Enterprise in Österreich. Diese öffentliche UCaaS-Lösung, die Datenverkehr mit einschließt, ist für jedes Unternehmen eine großartige Chance, das seine Transformation in die Cloud beschleunigen will. Man erhält eine sichere Plattform für die Geschäftskommunikation, die nicht nur einfach zu implementieren, sondern auch genauso unkompliziert zu nutzen ist. Die Rainbow Office Kommunikationssuite auf Carrier-Grade-Niveau bietet eine All-in-One-Lösung mit mehreren Sicherheitsebenen zum Schutz der Anwendungen und Geräte vor potenziellen Angriffen.”

„Es geht uns darum, die Vorteile der Cloud-Kommunikation in die Unternehmen zu bringen, damit deren Mitarbeiter von überall aus arbeiten können”, erklärt Sahil Rekhi, Vice President, Global Strategic Partnerships, RingCentral. „Unser branchenführendes und integriertes System für Team Messaging, Video-Konferenzen und Cloud-Telefonie, kombiniert mit dem Know-how und der starken Präsenz von Alcatel-Lucent Enterprise in Europa und in der Welt, unterstützt durch ein globales, gut etabliertes Business-Partner-Ökosystem: Das ist unser Weg, um Kunden gemeinsam dabei zu helfen, ihre Migration zu Cloud-Kommunikationslösungen zu beschleunigen.”

„Alcatel-Lucent Enterprise ist in Bezug auf PBX- und IPPBX-Lizenzen bereits Marktführer in Westeuropa1. Wir sehen in dieser UCaaS-Lösung eine enorme Wachstumschance für Integratoren und Channel-Partner gleichermaßen”, versichert Christian Doleschal. „Das ist sehr relevant − sowohl für Unternehmen, die gerade den Umstieg in die Cloud vollziehen, als auch für alle, die auf der Suche nach einer Cloud-Kommunikationslösung sind, die den Datenverkehr mit einschließt. In den letzten Monaten haben wir mit Freude das Interesse und Engagement von Partnern in Österreich wahrgenommen, die erkennen, welche erheblichen Nutzen diese Lösung für ihre Endkunden geschäftlich bietet.“

Rainbow Office wird in Österreich sowie in Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, und Spanien ab dem 31. März 2021 erhältlich sein.

Über Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise liefert individuelle Technologieerlebnisse, mit denen Unternehmen alles miteinander vernetzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Die sicheren und nachhaltigen Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen werden flexibel implementiert: in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Alle Lösungen bieten integrierte Sicherheit und schonen die Umwelt.

Mehr als 100 Jahre Engagement für Innovation und den Erfolg der Kunden haben Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter gemacht, der heute mehr als 830.000 Kunden in 100 Ländern betreut.

Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Frankreich. Mit mehr als 2.900 Geschäftspartnern in aller Welt verbindet es globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung.

Besuchen Sie unsere Webseite: www.al-enterprise.com/de-de

Aktuelle Nachrichten finden Sie auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

Über RingCentral

RingCentral, Inc. (NYSE:RNG) ist führender Anbieter von Lösungen im Bereich Cloud-Kommunikation und Contact Center, die auf der leistungsstarken Plattform für Message Video Phone™ (MVP™) basieren. RingCentral ist flexibler und kosteneffizienter als herkömmliche PBX- und Videokonferenzsysteme und ersetzt diese mühelos. Es bietet den mobil und verteilt arbeitenden Beschäftigten von heute die Möglichkeit, über jeden Modus, jedes Gerät und an jedem Standort zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und sich zu verbinden. RingCentral verfügt über drei Schlüsselprodukte in seinem Portfolio, u. a. RingCentral Office®, eine UCaaS-Plattform (Unified Communications as a Service) inklusive Team-Messaging, Video-Konferenzen und Cloud-Telefonanlage, Glip®, die kostenlose Videokonferenz-Lösung mit Team-Messaging, die Smart Video Meetings™ unterstützt, und die Cloud-Lösungen von RingCentral für Contact Center. Die offene Plattform von RingCentral lässt sich mit gängigen Geschäftsanwendungen Dritter integrieren und ermöglicht es Kunden, ihre Geschäftsabläufe einfach anzupassen. Der Hauptsitz von RingCentral befindet sich in Belmont, Kalifornien. Das Unternehmen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen”, u. a. Aussagen über die zukünftige finanzielle und betriebliche Leistung von RingCentral, über die Pläne von RingCentral, eine Partnerschaft mit Alcatel-Lucent Enterprise einzugehen, um Rainbow Office powered by RingCentral anzubieten, über die erwarteten Vorteile und die Aktivitäten im Rahmen der strategischen Partnerschaft von RingCentral mit Alcatel-Lucent Enterprise, u. a. die Fähigkeit, langfristige Wachstumschancen für RingCentral zu schaffen, sowie die Risiken und Ungewissheiten, die unter „Risk Factors” und „Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” im Formular 10-Q aufgeführt sind, das von RingCentral für das am 30. Juni 2020 endende Quartal bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde; sowie in anderen Berichten, die RingCentral von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die RingCentral zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir sind nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, die Erwartungen von Analysten zu überprüfen oder zu bestätigen oder Zwischenberichte oder Aktualisierungen zu veröffentlichen.

1 MZA Call Control (PBX-IP PBX) Quarterly Tracker - Q4 2020, veröffentlicht März 2021.

