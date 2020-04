Rainer Hepberger verstärkt William Blairs Investmentbanking-Team im Bereich Gesundheitswesen in London

Fortsetzung der Expansion des europäischen Investmentbankings

William Blair, ein führendes, globales Boutique-Unternehmen mit Expertise in den Bereichen Investment Banking, Vermögensverwaltung und privates Vermögensmanagement, gab heute die Einstellung von Rainer Hepberger als Geschäftsführer bekannt. Herr Hepberger tritt dem Investmentbanking-Team des Unternehmens im Bereich Gesundheitswesen bei und wird in der Londoner Niederlassung tätig sein.

„Unser Investmentbanking-Beratungsgeschäft in Europa wächst weiter, und wir setzen uns dafür ein, dass wir in unserem Team hochkarätige Talente haben, um unseren Kunden den besten Service zu bieten. Dementsprechend freuen wir uns sehr, dass Rainer unser Team verstärkt, um unsere Fähigkeiten im Bereich des Gesundheitswesens zu verbessern“, sagte Anu Sharma, Leiterin des europäischen Investmentbankings.

Herr Hepberger wechselt von Raymond James, wo er als Geschäftsführer für den Bereich Gesundheitswesen in der Münchner Niederlassung tätig war. Davor war Herr Hepberger bei William Blair in verschiedenen Positionen im Investmentbanking-Team im Bereich Gesundheitswesen tätig. Davor hatte er leitende Positionen bei Innovacell Biotechnologie AG und PricewaterhouseCoopers inne. Herr Hepberger erwarb seinen M.B.A., summa cum laude, an der Universität Liechtenstein und seinen Master of International Law (LL.M.) an der Wirtschaftsuniversität Wien.

„Rainer Hepberger bringt einen reichen Erfahrungsschatz in unser Investmentbanking-Team im Bereich Gesundheitswesen ein“, sagte Brent Felitto, Co-Leiter von Healthcare Investment Banking. „Da unsere Präsenz in Europa wächst, freuen wir uns, ihn wieder im Team willkommen zu heißen, und freuen uns darauf, unsere Dynamik bei Beratungsgeschäften weltweit fortzusetzen.“

Im Jahr 2019 hat William Blair mit 245 Transaktionen einen Wert von über 100 Milliarden US-Dollar für Kunden erschlossen. Mehr als ein Drittel der M&A-Transaktionen betrafen grenzüberschreitende Gegenparteien, die sich über 23 Länder erstreckten.

Über William Blair

William Blair ist ein führendes, globales Boutique-Unternehmen für Investmentbanking, Vermögensverwaltung und privates Vermögensmanagement. Wir bieten Beratungsleistungen, Strategien und Lösungen, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Als unabhängiges und mitarbeitergeführtes Unternehmen sind wir zusammen mit unseren strategischen Partnern in mehr als 20 Büros weltweit tätig.* Weitere Informationen finden Sie auf williamblair.com.

*Umfasst strategische Partnerschaften mit Allier Capital, BDA Partners und Poalim Capital Markets.

