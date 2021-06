Raisi - Iran will Beziehungen zu Nachbarn in der Golf-Region verbessern

Dubai (Reuters) - Der künftige Präsident des Iran, Ebrahim Raisi, will sich nach eigenen Worten für bessere Beziehungen zu den arabischen Golfstaaten einsetzen.

"Der Iran will mit der Welt interagieren", sagte der 60-Jährige am Montag in Teheran in seiner ersten Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg. "Die Priorität meiner Regierung wird es sein, die Beziehungen zu unseren Nachbarn in der Region zu verbessern." Gleichzeitig rief er aber den regionalen Erzrivalen Saudi-Arabien und dessen Verbündete dazu auf, "umgehend ihre Einmischung im Jemen zu beenden". Der seit Jahren tobende Konflikt in dem verarmten Land gilt als Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien.

Raisi stellte zudem klar, dass sich die Außenpolitik seines Landes nicht nur an dem auf der Kippe stehenden internationalen Atompakt ausrichten werde. "Unsere Außenpolitik wird sich nicht auf das Atomabkommen beschränken", sagte er in der von Staatsmedien im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. "Wir werden die Interessen des iranischen Volkes nicht an das Atomabkommen knüpfen." Gleichzeitig signalisierte er ein Festhalten an der Position des Iran in den laufenden Verhandlungen zur Wiederbelebung der Vereinbarung von 2015. Die USA hätten gegen das Abkommen verstoßen und die Europäer hätten ihre Zusagen nicht erfüllt. Die USA sollten sich wieder an ihre Verpflichtungen halten. Alle gegen den Iran verhängten Sanktionen müssten aufgehoben werden. Das Raketenprogramm des Iran sei zudem nicht verhandelbar. Der Westen und einige Golfstaaten wollen das Raketenprogramm dagegen in die Atomgespräche miteinbeziehen.

Der Hardliner Raisi war aus der Wahl am Freitag nach Angaben des iranischen Innenministeriums als klarer Sieger hervorgegangen. Anfang August löst er den als moderat geltenden Präsidenten Hassan Ruhani ab. Raisi ist ein enger Vertrauter des geistlichen und politischen Oberhauptes Ajatollah Ali Chamenei, der bei sämtlichen wichtigen politischen Entscheidungen das letzte Wort hat. Das gilt auch für die Gespräche, die seit April in Wien laufen und das Atomabkommen retten sollen. Am Sonntag wurden sie nach der sechsten Runde vertagt. Beide Seiten sprachen von Fortschritten. Die drei europäischen Unterzeichnerstaaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien erklärten allerdings, man könne nicht endlos verhandeln.

Die USA waren 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen und hatten erneut harte Sanktionen gegen den Iran verhängt. Dieser begann daraufhin schrittweise gegen seine Auflagen zu verstoßen, insbesondere bei der Uran-Anreicherung. Trumps Nachfolger Joe Biden steht einer Wiederbelebung des Abkommens offen gegenüber.

Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, äußerte unterdessen erneut Kritik am Zulassungsprozess der Kandidaten zur Wahl im Iran. Dieser habe "in keiner Weise unseren Vorstellungen von freien und fairen Wahlen" entsprochen. Aus der iranischen Opposition hatte es Wahlboykottaufrufe gegeben, weil viele prominente konservative und gemäßigte Bewerber nicht zur Abstimmung zugelassen worden waren.