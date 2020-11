Rally geht weiter! Knackt der Bitcoin Kurs die 17.000 USD?

Wie am Mittwoch in meinem letzten Ausblick angekündigt, gibt es heute wieder ein neues Update zum Bitcoin Kurs am Freitag den Dreizehnten.

in den letzten zwei Tagen ist der Kurs weiter im Rally Modus. Der Blick in den Rückspiegel zeigt, dass die erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der der Bewegung eingetreten ist. Auch der Hinweis, dass der Markt an der 16.000 Marke sehr wahrscheinlich eine kurze Korrektur einlegen würde, traf auch voll ins Schwarze.... Weiterlesen