Rallye nicht Nachlaufen (TON AB 52 SEKUNDEN)

Der Kurseinbruch am Donnerstag war genauso extrem wie die Rallye, die den S&P 500 binnen weniger Tage von 2900 auf 3200 Punkte getrieben hat. Ein reinigendes Gewitter war überfällig. Historisch betrachtet, geht es nach einem Tageseinbruch von über 5 Prozent in über 80 Prozent der Fälle bergauf, so Bespoke Investment. Bis die Wall Street einen finalen Boden findet, dürften allerdings noch einige Tage vergehen, mit einem Rückschlagspotential bis auf etwa 2860 Punkten im S&P 500.