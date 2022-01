Rallye-Time, Alibaba-Aktie!

Die Alibaba-Aktie ist ein kleines bisschen im Erholungsmodus. Seit ihrem Tief bei 96,90 Euro haben die Anteilsscheine wieder etwas Boden gutgemacht. Inzwischen befindet sich die Aktie auf einem Aktienkurs von ca. 116 Euro, was heißt: Knapp über 20 % haben die Wertpapiere seit ihrem Tiefpunkt wieder gutgemacht.

Für einen Autor auf TheStreet ist das erst der Anfang. Er spricht davon, dass bei der Alibaba-Aktie Rallye-Time ist. Seine Gründe sind ziemlich interessant. Hängen allerdings von einem wesentlichen Faktor ab.

Alibaba-Aktie: Vor der Rallye-Time?

Seiner Ansicht nach gebe es primär zwei Gründe, warum die Alibaba-Aktie vor einer Rallye stehe. Ein erster ist, dass die Anteilsscheine inzwischen nicht mehr zum Wachstumssegment gehören. Nein, sondern zum Value-Bereich. Wenn wir auf die fundamentale Bewertung blicken, so können wir diese Position mit Sicherheit teilen.

Der chinesische Internet- und Tech-Konzern wird im Moment mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 16 bewertet, was für die eigentlich von den Märkten her intakte Wachstumsgeschichte sehr preiswert ist. Zudem und auch das ist entscheidend: Der breite Markt tendiert dazu, Value-Aktien überproportional zu gewichten. Das wiederum ist eine günstige Möglichkeit, warum die Aktie ausgerechnet jetzt vor einer Rallye steht.

Ein zweiter Grund für die Rallye-Time bei der Alibaba-Aktie ist das Interesse von Starinvestor Charlie Munger. Mit Sicherheit auch aufgrund der fundamentalen Bewertung hat der Starinvestor unlängst seinen Einsatz erhöht. Ja, sogar im Vergleich zum Vorquartal fast verdoppelt. Möglicherweise sieht er mit seiner Daily Journal Corp. eine ähnlich starke Chance wie Warren Buffett bei der Apple-Aktie vor ca. einem halben Jahrzehnt. Zumindest vergrößert er sukzessive diese günstige Aktienposition.

Plausible Argumente, aber …

Die Argumente, die der Autor von TheStreet anführt, sind einerseits überzeugend. Die Alibaba-Aktie ist für die Qualität im E-Commerce und in der Cloud, zwei intakten Wachstumsmärkten, zu preiswert. Das sieht jedenfalls auch Charlie Munger so, der mächtig investiert und die Chance zu den günstigen Konditionen ergreift. Es gibt für mich jedoch auch ein Aber.

Das Aber ist nämlich der Markt, der zwar von den Megatrends her intakt erscheint. Jedoch von einer chinesischen Politik für Tech-Akteure verschlechtert wird. Genau das ist für mich ein großes Risiko, bei dem ich nicht abschätzen kann, wie die langfristige Perspektive im Endeffekt ist. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 ist natürlich preiswert und ein Rebound ist gewiss eine Option.

Kann der Konzern hinter der Alibaba-Aktie in einem, in fünf oder zur Not in zehn Jahren noch so operieren wie heute? Oder womöglich zur alten Stärke vor dem Wandel zurückkehren? Fragen, die ein bedeutendes Risiko trotz günstiger Bewertung darstellen und die Rallye-Time früher oder später womöglich limitieren.

