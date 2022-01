Rallye - wie bestellt! Microsoft, Texas Instruments und FED bestimmen den Tag.

Replaced by the video

Die Wall Street konnte sich in den letzten beiden Handelstagen von den teils massiven Verlusten jeweils erholen. Die Gegenbewegung im Vorfeld der heutigen FED-Sitzung setzt sich fort, auch Dank der Zahlen von Microsoft und Texas Instruments. Viel wichtiger als die Ergebnisse, ist vor allem die Reaktion der Aktien. Nach anfänglichen Verlusten, tendieren die Aktien von Microsoft fest. Auch Texas Instruments beginnt den Tag mit soliden Gewinnen. Für heute stellt sich eine Frage: Gewinnt die Rallye in die Tagung hinein an Schwung oder sehen wir Gewinnmitnahmen? Ich nutze die Rallye, um meine eigenen Positionen abzubauen.

0:00 - Intro

0:25 - Rallye - wie bestellt!

2:50 - Microsoft

4:58 - Texas Instruments

6:18 - AT&T, Boeing

10:29 - Was passiert mit der Rallye?

12:36 - Goldmann Sachs zur laufenden Korrektur

14:55 - Blick in die Glaskugel

16:40 - Statistik für Januar

