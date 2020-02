Ramelow für CDU-Politikerin als Übergangs-Ministerpräsidentin

Erfurt (Reuters) - Die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht soll nach dem Willen der Linkspartei übergangsweise das Amt des Regierungschefs in Erfurt übernehmen, um die Krise in Thüringen zu beenden.

Dies schlug Ex-Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) am Montagabend bei einem Treffen von Linken, SPD und Grünen mit der CDU in Erfurt vor. Die CDU bewertete den Vorschlag zunächst nicht, sondern machte weiteren Beratungsbedarf geltend. Die 61-jährige Lieberknecht führte die Thüringer Landesregierung bereits von Oktober 2009 bis Dezember 2014.

Ramelow sagte nach dem Treffen, er sei für eine technische Regierung aus drei Ministern. Sein Vorschlag sei, Lieberknecht zu bitten, die Regierung für 70 Tage bis zu Neuwahlen mit Ministern für Justiz, Finanzen und Chef der Staatskanzlei zu führen. Nach Angaben von Susanne Hennig-Wellsow, Partei- und Fraktionschefin der Linken in Thüringen, sollte der Landtag Anfang März aufgelöst werden und ein Beschluss für Neuwahlen fallen. Danach soll eine "technische Landesregierung" mit Lieberknecht an der Spitze eingesetzt werden. Nach den Neuwahlen soll dann eine neue Regierung gebildet werden. Im Wahlkampf will die Linke wieder mit Ramelow an der Spitze antreten.

Der Unterhändler der CDU, Mario Vogt, sagte nach den Verhandlungen mit den anderen Parteien, das weitere Vorgehen solle in den Gremien beraten werden. "Wir werden natürlich auch den Vorschlag von Bodo Ramelow abwägen." Am Dienstag würden die Verhandlungen fortgesetzt. "Das oberste Credo der CDU ist, dass wir Verlässlichkeit, Stabilität für das Land wollen." Die Polarisierung im Land solle nicht verstärkt werden.

Am Dienstagmorgen kommt die Landtagsfraktion der CDU in Erfurt für die Beratungen zusammen. Dabei wird es aller Voraussicht nach auch um den Umgang mit dem sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gehen. Demnach schließt die Partei jegliche Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD aus. Am Dienstag tagt auch der Ältestenrat des Thüringer Landtags, um über Verfahren zur Lösung der Krise zu beraten.

Auslöser der Regierungskrise war die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich vor zehn Tagen mit den Stimmen der Landtagsfraktionen von CDU und AfD zum Regierungschef. Dies löste bundesweit einen Sturm der Empörung aus. Die große Koalition in Berlin bezeichnet die Wahl in ihrer gemeinsamen Erklärung als "unverzeihlichen Vorgang", weil der FDP-Politiker mit Hilfe der AfD zum Regierungschef gewählt wurde. Kemmerich trat darauhin zurück. Die AfD wird von allen Bundestagsparteien wegen ihrer Verbindungen ins rechte Spektrum und Zweifeln an der Verfassungstreue einiger ihrer Gliederungen abgelehnt.