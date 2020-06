Ramelow: Suchen Möglichkeiten für Infektionsschutz bei Festen

ERFURT (dpa-AFX) - Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will trotz des weiteren Verbots von Großveranstaltungen Volksfeste und Weihnachtsmärkte in diesem Jahr in Thüringen nicht ganz abschreiben. "Es kommt auf die Umstände und die Dimension an. Wir arbeiten an Konzepten", sagte Ramelow am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur am Rand der Landtagssitzung in Erfurt. "Festzelte, wie es sie sonst beispielsweise bei Herbstfesten gab, kann es aber nicht geben." Entscheidend sei, ob Hygienekonzepte und Abstandsregeln durchgesetzt werden könnten, so Thüringens Regierungschef.

Keinesfalls dürfte es zu Situationen wie zu Beginn der Corona-Krise kommen, als in einigen Bundesländern und in Österreich Feste und Feiern zu Infektionsherden wurden. "Eine Wiederholung einer Situation wie in Ischgl darf es nicht geben", so Ramelow.

Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwoch bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf verständigt, dass Großveranstaltungen grundsätzlich weiterhin bis mindestens Ende Oktober verboten sind. Das gilt dann, wenn eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist. Lassen sich diese Vorgaben einhalten, sind Ausnahmen möglich./rot/DP/eas