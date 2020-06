Range-Ausbruch im DAX erfolgt

Seit 5 Handelstagen warteten Anleger auf ein neues Signal, welches im DAX die Handelsspanne zwischen 12.150 und 12.430 beenden könnte. Heute erfolgte dieser Ausbruch und zeigte weitere Dynamik auf der Oberseite. Welche Werte profitierten hiervon?

DAX-Anleger kommen aus der Deckung

Der Tagesstart wartete bereits mit leicht höheren Kursen auf, als der Handel gestern endete Die 13.350 standen vom Start weg auf der Kurstafel und zeigten damit ein Niveau an, auf dem wir rund um den Verfallstag mehrfach Berührungspunkte hatten.

Davon löste sich der markt recht schnell und schloss zu den Tageshochs der vergangenen Handelssessions auf. Hier verweilten die Anleger kurz, bevor sie den Ausbruch über 12.430 Punkten vollzogen. Entsprechende Stop-Orders und Einstiege von mittelfristigen Handelsteilnehmern sorgten für eine weitere Bewegung auf der Oberseite, welche bis 12.616 Punkte lief. Erst dort kam es am frühen Nachmittag zu einer Konsolidierung und nochmaligem Rücklauf des Marktes.

Mit einem soliden Gewinn von 283 Punkten schloss der XETRA-DAX schliesslich auf einem Kurslevel, welches zuletzt am 10. Juni erreicht wurde. Wir erinnern uns - an diesem Tag fand die US-Notenbanksitzung FED statt und kurz darauf folgten Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten.

Der Tagesverlauf sah wie folgt aus und wurde durch folgende Parameter umrahmt:

Eröffnung 12.360,09PKT Tageshoch 12.616,12PKT Tagestief 12.332,10PKT Vortageskurs 12.262,97PKT

Wie entwickelten sich die Einzelwerte des Deutschen Aktienindex?

Gewinner und Verlierer im DAX

Am Morgen blickten wir auf eine Aktie, die den DAX am Montag verlassen musste. Die Deutsche Lufthansa ist nach dem verhandelten Rettungspaket noch nicht zur Ruhe gekommen, da Großaktionär Thiele hier Einwände äußerte. Das Thema wird sogar politisch und wurde von Bundesbankpräsiden Weidmann kommentiert. Erfahren Sie dazu gerne mehr aus dem morgendlichen Marktinterview an dieser Stelle:

Auf der Gewinerseite stand heute die Wirecard ganz oben. Ein Bild, was in den letzten Tagen nicht denkbar gewesen wäre. Man erhofft sich nach der Festnahme des ehemaligen CEO Markus Braun neue Erkenntnisse zur Bilanz und den "ominösen 1,9 Milliarden Euro". Es bleibt hier also weiterhin spannend.

Dahinter folgten Bayer und die Volkswagen AG. Als Kunde von Volkswagen hat man bei einem Neuwagen (ausgenommen Elektromodelle) einen preislichen Anreiz. Das Unternehmen erlässt allen Kunden bis September die Mehrwertsteuer, also ab dem Juli ganze 16 Prozent auf den Kaufpreis.

Zudem hatte das Analysehaus Jefferies das Kursziel für die Volkswagen-Vorzüge von 115 auf 135 Euro angehoben und die bisherige Einstufung "Hold" noch einmal bestätigt.

Auf der Verliererseite gab es nur wenige Werte, die bis auf MTU nur sehr leicht im Minus notierten. Sehen Sie jeweils die 5 Tops und Flops in folgender Übersicht noch einmal sortiert:

Kommen wir nun wie gewohnt zum mittelfristigen Chartblick.

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Der Widerstandsbereich über 12.400 Punkten ist aus dem Markt genommen worden und per Schlusskurs ebenfalls überschritten. Damit hat sich der DAX nach einer Woche des Abwartens in recht enger Bandbreite neues Potenzial erschlossen. Technisch könnte hier ein Anlauf zu den Junihochs anstehen, welche bis knapp an die 13.000er-Marke reichten.

Ob diese Bewegung einen längeren Trend auslöst, müssen die kommenden Handelstage zeigen. Gerne informieren wir Sie weiter über die Ereignisse und Hintergründe und haben insbesondere morgen ein spezielles Event für Sie organisiert.

André Stagge wird in folgendem Webinar Ihre Fragen zur Geldanlage beantworten: https://bit.ly/37HhJ7T

Kommen Sie gut in den Feierabend und bis morgen.

Ihr Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

