Range-Kante per Schlusskurs im DAX erhalten

Am Montag konnte die 13.300 kurz überschritten, am Dienstag dann erneut angelaufen und heute wieder überschritten werden. Eine nachhaltige Abkopplung wurde jedoch nicht erreicht. Was lähmt den Markt an dieser Marke?

DAX-Widerstand weiter im Fokus Mit dem Handelsstart konnte der DAX direkt den Sprung über die Marke von 13.300 vollziehen und damit die Hochs der letzten drei Handelswochen überschreiten. Doch nach einem Ausbruch sah es nicht aus, denn schon in der zweiten Handelsstunde notierte der Index wieder darunter. Entsprechende Gewinnmitnahmen und vielleicht auch ein Stück Ernüchterung bei den Ausbruchs-Tradern sorgte dafür, dass der DAX bis zum Mittag weiteren Boden verlor und im Tief bis 13.235 Punkte fiel. Davon erholte er sich jedoch am Nachmittag und konnte diese Verluste fast komplett wieder aufholen. Die runden 13.300 als Schlusskurs blieben ihm allerdings verwehrt. Mit 2 Punkten Minus schloss der XETRA-DAX unter genannter Marke und zeigte folgenden Handelsverlauf: Erneut gab es hierbei nur rund 100 Punkte Bandbreite zu sehen, was für einen weiterhin abwartenden Gesamtmarkt spricht. Daran änderten auch die US-Daten heute nichts. Dabei überraschte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) deutlich. Es stieg von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um sagenhafte 33,1 Prozent. Der Einbruch im Frühjahr um 31,4 Prozent ist damit nicht ganz ausradiert, aber ein wichtiger Schritt in Richtung Normalisierung erfolgt. Dennoch rutschte der Dow Jones unter seine runde Marke von 30.000 Punkten und geriet damit einen Handelstag vor dem Thanksgiving unter Druck. Anmerkungen und Hintergründe hatten wir am Morgen mit unserem Händler an dieser Stelle besprochen: Die DAX-Tagesparameter lesen sich wie folgt: Eröffnung 13.346,77PKT Tageshoch 13.346,96PKT Tagestief 13.235,82PKT Vortageskurs 13.292,44PKT Bremsend wirkte sich auch der "Corona-Gipfel" von Kanzlerin Merkel mit den 16 Ministerpräsidenten der Länder aus. Weitere Verschärfungen drohen hier und könnten die Wirtschaft weiter belasten. Blick auf die Einzelwerte im DAX Wenig News aus den Unternehmen selbst, dafür weitere Umschichtungen in den Portfolios, reflektierten die heutigen Marktbewegungen. Dabei wunderte es nicht, dass Delivery Hero wieder auf der Top-Liste stand. Das Unternehmen ist fast täglich als volatilsten DAX-Wert unter den Tops oder Flops vertreten und könnte nach der DAX-Umstrukturierung auf 40 Werte sogar seinen Platz verlieren. Unter Druck stand die VW-Aktie nach einem guten Lauf in den letzten Tagen. Nachdem auch in den USA etwas Normalisierung bei Tesla und Co nach der Rekordjagd einsetzte, konsolidiert augenscheinlich die ganze Branche. Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick: Änderte sich mit diesem Ausbruchsversuch das mittelfristige Chartbild? Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart Die Range der vergangenen drei Wochen ist nach dem Tagesschluss unter 13.300 Punkten weiterhin intakt. Schaut man sich das Chartbild in diesem Zeitrahmen äher an, wird der Druck an dieser Marke sehr deutlich sichtbar: In diese Richtung drängt jedoch der Markt immer wieder, so dass ein Ausbruch oder zumindest ein neuer Versuch durchaus wahrscheinlich erscheint. Abhängig von der weiteren Entwicklung an der Wall Street müssen wir morgen mit diesen Vorgaben ohne US-Trader klarkommen. Denn mit Thanksgiving wird es keinen Handel an der Wall Street geben. Ein Börsenfeiertag prägt das Bild und ist Anlass für viele Marktteilnehmer, ein verlängertes Wochenende einzuleiten. Welche Ideen es dennoch im Vorfeld des Donnerstags gibt, erfahren Sie gerne wieder im Video auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange vor dem Handelsstart. Ihre Stimme für den Zertifikate-Award Erlaufen Sie uns noch einen Hinweis in eingener Sache. Welche Ideen es dennoch im Vorfeld des Donnerstags gibt, erfahren Sie gerne wieder im Video auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange vor dem Handelsstart.  