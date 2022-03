Rapid Medical ernennt Eitan Havis zum President International

Eitan Havis wird die Kommerzialisierung in Europa und Asien verantworten

Rapid Medical, ein führender Entwickler von neurovaskulären Medizinprodukten, gibt die Beförderung von Eitan Havis zum President International bekannt. Er wird die kommerzielle Expansion der neurovaskulären Technologien des Unternehmens zur Behandlung von Patienten mit hämorrhagischen und ischämischen Schlaganfällen in Europa, Asien und weiteren Regionen leiten.

Eitan Havis bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Vertrieb mit, die er sowohl bei Unternehmen in der Wachstumsphase als auch bei großen Medizintechnikunternehmen erworben hat. Im Jahr 2013 kam er als Vice President of Sales and Marketing zu Rapid Medical. Während seiner Tätigkeit half er dabei, das Unternehmen von einem Startup in der Frühphase zu einer kapitalstarken kommerziellen Organisation aufzubauen. Unter der Leitung von Eitan Havis brachte das Unternehmen drei Produktlinien auf den Markt, die dem behandelnden Arzt mehr Kontrolle über den interventionellen Eingriff bietet und in zahlreichen Krankenhäusern eingeführt wurde.

„Eitan hatte von Anfang an einen wichtigen Anteil an der Entwicklung des Unternehmens“, kommentiert Ronen Eckhouse, CEO und Mitbegründer von Rapid Medical. „Seine Führungsqualitäten und Fachkenntnisse werden uns helfen, unsere internationale Präsenz weiterzuentwickeln und auszubauen.“

„Die medizintechnischen Lösungen von Rapid Medical bieten Chirurgen eine präzisere Kontrolle im Inneren des Gefäßes, sodass sie die Behandlung an die Bedingungen bei jedem einzelnen Patienten anpassen können“, ergänzt Eitan Havis, President International. „Ich bin stolz auf unser talentiertes Team, das uns ermöglicht, Ärzten rund um den Globus diese richtungweisenden Lösungen bereitzustellen.“

Über Rapid Medical

Rapid Medical entwickelt die branchenweit ersten responsiven Interventionsgeräte für neurovaskuläre Erkrankungen wie ischämische und hämorrhagische Schlaganfälle. Aufgrund neuartiger Herstellungstechniken sind die Produkte von Rapid Medical über eine Remote-Verbindung einstellbar und vollständig sichtbar. Dadurch erhalten Ärzte die Möglichkeit, in Echtzeit auf die Patientenanatomie zu reagieren und die Behandlungsergebnisse des Eingriffs stärker zu beeinflussen. TIGERTRIEVER™17 und 21, COMANECI™ und COLUMBUS™/DRIVEWIRE sind CE-gekennzeichnet und von der FDA zugelassen. TIGERTRIEVER™13 und XL sind ebenfalls CE-gekennzeichnet. Weitere Informationen unter www.rapid-medical.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220302005472/de/

Ronen Eckhouse

+972-72-2503331

ronen@rapid-medical.com