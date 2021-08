Ratingagentur - Deutsche Top-Bonität trotz hohem Staatsdefizit nicht gefährdet

Berlin (Reuters) - Trotz des stark steigenden Staatsdefizits sieht die Ratingagentur Scope derzeit keinen Grund zum Entzug der höchsten Bonitätsnote für Deutschland.

"Das starke AAA-Länderrating ist allein durch die höhere, pandemiebedingte Schuldenaufnahme nicht gefährdet", sagte Scope-Analyst Eiko Sievert am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Viele andere Faktoren müssten noch berücksichtigt werden - etwa das anhaltende Niedrigzinsumfeld, das die Finanzierung der Schulden wesentlich unterstütze, sowie die erwartete Konjunkturerholung und die geplanten Wiedereinführung einer womöglich reformierten Schuldenbremse im Jahr 2023. "Auf dieser Basis erwarten wir einen im Vergleich zu anderen Ländern deutlich schnelleren Abbau der Schuldenquote in den kommenden Jahren, was wir auch mit dem aktuell stabilen Ausblick signalisieren", sagte Sievert.

Steigende Ausgaben im Kampf gegen die Corona-Krise - etwa für Überbrückungshilfen an Unternehmen und für Impfstoffe - ließen das Staatsdefizit in der ersten Jahreshälfte auf 81 Milliarden Euro anschwellen. Ein größeres Minus gab es seit der Wiedervereinigung nur im ersten Halbjahr 1995, als die Treuhandschulden in den Haushalt übernommen wurden.

Die Schuldenquote dürfte Scope zufolge in diesem Jahr auf 72 Prozent des Bruttoinlandsproduktes klettern nach 69,7 Prozent Ende 2020. "Das ist zwar ein deutlicher Anstieg", sagte Sievert. "Jedoch sind die Haushaltslöcher kleiner als zu Beginn der Pandemie angenommen, so dass wir den Höchststand der Verschuldung für dieses Jahr erwarten." Die Schuldenquote werde somit deutlich unter der Höchstmarke von 82,5 Prozent aus dem Jahr 2010 nach der globalen Finanzkrise bleiben.

Langfristig sei Deutschlands starke Wettbewerbsfähigkeit auch ein wichtiger Faktor für die sehr hohe Kreditwürdigkeit, sagte Sievert. In den vergangenen Jahrzehnten habe der Staat aber vergleichsweise wenig investiert. "Wir schätzen dieses Investitionsdefizit in Deutschland seit der Finanzkrise auf etwa 410 Milliarden Euro", sagte der Analyst. "Mit einer alternden Bevölkerung ist es wichtig, dass Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit sichert." Investitionen in Schulen, Digitalisierung und für eine klimaneutrale Wirtschaft seien daher wichtig, damit Deutschland den Anschluss zu anderen AAA-Ländern nicht verliere.

Scope bewertet die Bonität des Bundes ebenso wie andere Ratingagenturen mit der Bestnote "AAA". Im Falle einer Herabstufung könnten Investoren einen höheren Risikoaufschlag verlangen, wenn sie dem Staat Geld leihen, was wiederum für den Bund mehr Zinskosten verursachen würde. Derzeit verdient er beim Schuldenmachen sogar Geld, weil die Renditen für deutsche Staatsanleihen meist im negativen Bereich liegen.