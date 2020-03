Ratingagentur Fitch droht Volksbanken mit Herabstufung

Frankfurt (Reuters) - Die Ratingagentur Fitch droht den genossenschaftlichen Instituten wegen der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus mit einer Senkung der Kreditwürdigkeit.

Die Bonitätswächter senkten am Montag den Ausblick für die DZ Bank und die mehr als 800 Volks- und Raiffeisenbanken auf "negativ" von "stabil." Die ohnehin wegen der niedrigen Zinsen erodierenden Gewinne könnten durch die Corona-Krise weiter unter Druck geraten, begründete die US-Ratingagentur ihre Entscheidung. Die langfristige Bonitätsnote bestätigte Fitch mit "AA-". Das ist die viertbeste Note der Rating-Skala und deutlich besser als die Einstufung der Privatbanken.

Die Bonitätsnote der Deutschen Bank liegt bei Fitch mit "BBB" nur zwei Stufen über Ramschniveau - und könnte sich weiter verschlechtern: Am Freitag hatte die Ratingagentur angekündigt, die Bonitätsnote von Deutschlands größtem Geldhaus wegen der Corona-Krise beschleunigt auf eine Herabstufung zu prüfen (Rating Watch Negative). Die Commerzbank wurde am Freitag um eine Stufe auf "BBB" heruntergestuft, da die Krise die Risiken für den Konzernumbau erhöhe. Der Ausblick ist "negativ". Auch die Bonitätsnote der Aareal Bank hatte Fitch um eine Stufe gesenkt - auf "BBB+" von "A-". Die Bonitätsnote des Wiesbadener Immobilienfinanzierers prüft Fitch zudem beschleunigt auf eine weitere Herabstufung, da das Geschäftsmodell der Aareal Bank mit seinem Bestand an Gewerbeimmobilienkrediten in der Krise anfällig sei.

Die Bonitätsnote für die Sparkassen hatte Fitch dagegen mit "A+" bestätigt, eine Note schlechter als die Einstufung der Volksbanken. Auch hier hatte Fitch den Ausblick auf "negativ" gesenkt.